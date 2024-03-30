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Так званого мера Бердянська покарали за безлад у місті, — міська влада розповіла деталі

30 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Так званого мера Бердянська покарали за безлад у місті, — міська влада розповіла деталі
Так званий мер Бердянська Олександр Сауленко. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Так званий мер Бердянська Олександр Сауленко отримав на горіхи від окупаційної влади Запорізької області. Усе через повний безлад в управлінні містом. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов. 

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"Один гауляйтер товариш Балицький "вставляв пістон" гауляйтеру місцевому, так званому меру Сауленку. Це було на тижні", — повідомив Віктор Дудукалов. 

Євген Балицький, проросійський екснардеп України і колишній член Партії регіонів, який нині є так званим губернатором Запорізької області в окупаційній владі, приїжджав до Бердянську з ревізією. 

Виявилось, окупаційна влада не справляється зі своїми управлінськими обовʼязками.

"Товариш Балицький приїжджав до міста Бердянська і "вставляв пістон" товаришу Сауленку, місцевому так би мовити меру, за те, що ЖКХ — повна дупа, за те, що нічого не працює, нічого не відбувається. Ну, і він його там розносив за це. За те, що у місті безлад, і нічого не робиться", — пояснив заступник місцевої райради. 

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Бердянську з приїздом росіян почала процвітати наркоторгівля

Також зазначимо, що в лютому 2024 року в місті мирилась невідома хвороба з високою летальністю. 

росіяни
Бердянськ
Запорізька область
окупанти
окупація

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