Так званий мер Бердянська Олександр Сауленко. Фото: росЗМІ

Так званий мер Бердянська Олександр Сауленко отримав на горіхи від окупаційної влади Запорізької області. Усе через повний безлад в управлінні містом.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов.

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"Один гауляйтер товариш Балицький "вставляв пістон" гауляйтеру місцевому, так званому меру Сауленку. Це було на тижні", — повідомив Віктор Дудукалов.

Євген Балицький, проросійський екснардеп України і колишній член Партії регіонів, який нині є так званим губернатором Запорізької області в окупаційній владі, приїжджав до Бердянську з ревізією.

Виявилось, окупаційна влада не справляється зі своїми управлінськими обовʼязками.

"Товариш Балицький приїжджав до міста Бердянська і "вставляв пістон" товаришу Сауленку, місцевому так би мовити меру, за те, що ЖКХ — повна дупа, за те, що нічого не працює, нічого не відбувається. Ну, і він його там розносив за це. За те, що у місті безлад, і нічого не робиться", — пояснив заступник місцевої райради.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Бердянську з приїздом росіян почала процвітати наркоторгівля.

Також зазначимо, що в лютому 2024 року в місті мирилась невідома хвороба з високою летальністю.