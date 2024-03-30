Так званого мера Бердянська покарали за безлад у місті, — міська влада розповіла деталі
Так званий мер Бердянська Олександр Сауленко отримав на горіхи від окупаційної влади Запорізької області. Усе через повний безлад в управлінні містом.
Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов.
Окупанти карають окупантів
"Один гауляйтер товариш Балицький "вставляв пістон" гауляйтеру місцевому, так званому меру Сауленку. Це було на тижні", — повідомив Віктор Дудукалов.
Євген Балицький, проросійський екснардеп України і колишній член Партії регіонів, який нині є так званим губернатором Запорізької області в окупаційній владі, приїжджав до Бердянську з ревізією.
Виявилось, окупаційна влада не справляється зі своїми управлінськими обовʼязками.
"Товариш Балицький приїжджав до міста Бердянська і "вставляв пістон" товаришу Сауленку, місцевому так би мовити меру, за те, що ЖКХ — повна дупа, за те, що нічого не працює, нічого не відбувається. Ну, і він його там розносив за це. За те, що у місті безлад, і нічого не робиться", — пояснив заступник місцевої райради.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Бердянську з приїздом росіян почала процвітати наркоторгівля.
Також зазначимо, що в лютому 2024 року в місті мирилась невідома хвороба з високою летальністю.
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