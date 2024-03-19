Хлопець ховає "закладку" з наркотиками. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Бердянську почала набирати оберти наркоторгівля. Людей, що шукають легкого заробітку, заманюють ставати "закладчиками" за 800 доларів на тиждень.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Останні кілька місяців в міських чатах Бердянська зʼявляються оголошення про підробіток — нібито поприбирати подвірʼя за гроші чи обрізати дерева.

"Ну, якийсь такий некваліфікований підробіток. А коли заманюють такими оголошеннями тих, хто бажає підробити, то пропонують бути "закладчиком" за десь 800 доларів на тиждень", — розповів Віктор Дудукалов.

Раніше, до окупації, у Бердянську ця проблема не набувала таких масштабів. Пан Дудукалов повʼязує це з великою кількістю приїжджих росіян.

"Це поʼязано з тим, що взагалі "закладчики" — це стандарт російський, і вони зʼявилися в Росії перші в тому форматі, у якому ми знаємо їх. Окрім того, це розраховано на тих, у кого є гроші — той військовий контингент, що приїхав, поліцейський контингент, ті заробітчани, що поїхали там на вибори тощо", — пояснив заступник голови Бердянської райради.

Нагадаємо, 6 березня у Бердянську пролунали потужні вибухи. ГУР підтвердило, що там було ліквідовано колаборантку Світлану Самойленко, яка була одним з організаторів псевдовиборів на окупованих територіях Запорізької області.

А 12 березня на околицях Бердянську пролунали вибухи поблизу аеродрому росіян.