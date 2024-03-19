В оккупированном Бердянске процветает наркоторговля, — городские власти

Парень прячет "закладку" с наркотиками. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске начала набирать обороты наркоторговля. Людей, ищущих легкого заработка, привлекают становиться "закладчиками" за 800 долларов в неделю.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Последние несколько месяцев в городских чатах Бердянска появляются объявления о подработке — якобы убрать двор за деньги или обрезать деревья.

"Ну, какая-то такая неквалифицированная подработка. А когда заманивают такими объявлениями желающих подработать, то предлагают быть "закладчиком" за 800 долларов в неделю", — рассказал Виктор Дудукалов.

Ранее, до оккупации, в Бердянске эта проблема не приобретала таких масштабов. Господин Дудукалов связывает это с большим количеством приезжих россиян.

"Это связано с тем, что вообще "закладчики" — это стандарт российский, и они появились в России первые в том формате, в котором мы знаем их. Кроме того, это рассчитано на тех, у кого есть деньги — тот военный контингент приехавший, полицейский контингент, те гастарбайтеры, которые поехали там на выборы, и так далее", — пояснил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, 6 марта в Бердянске прогремели мощные взрывы. ГУР подтвердило, что там была ликвидирована коллаборантка Светлана Самойленко, которая была одним из организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях Запорожской области.

А 12 марта в окрестностях Бердянска прогремели взрывы вблизи аэродрома россиян.