Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В оккупированном Бердянске процветает наркоторговля, — городские власти arrow

В оккупированном Бердянске процветает наркоторговля, — городские власти

19 марта 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В оккупированном Бердянске процветает наркоторговля, — городские власти
Парень прячет "закладку" с наркотиками. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированном Бердянске начала набирать обороты наркоторговля. Людей, ищущих легкого заработка, привлекают становиться "закладчиками" за 800 долларов в неделю.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Читайте также:

Наркоторговля в Бердянске

Последние несколько месяцев в городских чатах Бердянска появляются объявления о подработке — якобы убрать двор за деньги или обрезать деревья.

"Ну, какая-то такая неквалифицированная подработка. А когда заманивают такими объявлениями желающих подработать, то предлагают быть "закладчиком" за 800 долларов в неделю", — рассказал Виктор Дудукалов.

Ранее, до оккупации, в Бердянске эта проблема не приобретала таких масштабов. Господин Дудукалов связывает это с большим количеством приезжих россиян.

"Это связано с тем, что вообще "закладчики" — это стандарт российский, и они появились в России первые в том формате, в котором мы знаем их. Кроме того, это рассчитано на тех, у кого есть деньги — тот военный контингент приехавший, полицейский контингент, те гастарбайтеры, которые поехали там на выборы, и так далее", — пояснил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, 6 марта в Бердянске прогремели мощные взрывы. ГУР подтвердило, что там была ликвидирована коллаборантка Светлана Самойленко, которая была одним из организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях Запорожской области.

А 12 марта в окрестностях Бердянска прогремели взрывы вблизи аэродрома россиян.

наркотики
россияне
наркоторговля
Бердянск
оккупация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться