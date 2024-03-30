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Так называемого мэра Бердянска наказали за бардак в городе, — городские власти рассказали детали

30 марта 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Так называемого мэра Бердянска наказали за бардак в городе, — городские власти рассказали детали
Так называемый мэр Бердянска Александр Сауленко. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Так называемый мэр Бердянска Александр Сауленко получил на орехи от оккупационных властей Запорожской области. Все из-за полного беспорядка в управлении городом.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов.

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"Один гауляйтер товарищ Балицкий "вставлял пистон" гауляйтеру местному, так называемому мэру Сауленко. Это было на неделе", — сообщил Виктор Дудукалов.

Евгений Балицкий, пророссийский экснардеп Украины и бывший член Партии регионов, ныне являющийся так называемым губернатором Запорожской области в оккупационных властях, приезжал в Бердянск с ревизией.

Оказалось, оккупационные власти не справляются со своими управленческими обязанностями.

"Товарищ Балицкий приезжал в город Бердянск и "вставлял пистон" товарищу Сауленко, местному так сказать мэру, за то, что ЖКХ — полная задница, за то, что ничего не работает, ничего не происходит. Ну, и он его там разносил за это. За то, что в городе беспорядок, и ничего не делается", — объяснил заместитель местного райсовета.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске с приездом россиян начала процветать наркоторговля.

Также отметим, что в феврале 2024 года в городе распространялась неизвестная болезнь с высокой летальностью.

россияне
Бердянск
Запорожская область
оккупанты
оккупация

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