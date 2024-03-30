Так называемого мэра Бердянска наказали за бардак в городе, — городские власти рассказали детали
Так называемый мэр Бердянска Александр Сауленко получил на орехи от оккупационных властей Запорожской области. Все из-за полного беспорядка в управлении городом.
Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов.
Оккупанты наказывают оккупантов
"Один гауляйтер товарищ Балицкий "вставлял пистон" гауляйтеру местному, так называемому мэру Сауленко. Это было на неделе", — сообщил Виктор Дудукалов.
Евгений Балицкий, пророссийский экснардеп Украины и бывший член Партии регионов, ныне являющийся так называемым губернатором Запорожской области в оккупационных властях, приезжал в Бердянск с ревизией.
Оказалось, оккупационные власти не справляются со своими управленческими обязанностями.
"Товарищ Балицкий приезжал в город Бердянск и "вставлял пистон" товарищу Сауленко, местному так сказать мэру, за то, что ЖКХ — полная задница, за то, что ничего не работает, ничего не происходит. Ну, и он его там разносил за это. За то, что в городе беспорядок, и ничего не делается", — объяснил заместитель местного райсовета.
Напомним, во временно оккупированном Бердянске с приездом россиян начала процветать наркоторговля.
Также отметим, что в феврале 2024 года в городе распространялась неизвестная болезнь с высокой летальностью.
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