Прапор Росії та СРСР у Бердянську. Фото: росЗМІ

Хвороба, схожа на щось середнє між грипом та коронавірусом, однак з більшою летальністю, шириться Бердянськом. Через відсутність нормальної медицини в місті, місцеві мешканці не мають можливості вчасно та ефективно пролікуватись.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Епідемія у Бердянську

У Бердянську швидкими темпами шириться невідома хвороба.

"Мало дуже інформації, яка більш-менш відповідає дійсності якійсь офіційній. Але місцеві кажуть, що ця хвороба, яка схожа на щось середнє між грипом та коронавірусом нашим "улюбленим", має високий рівень смертності", — повідомив Віктор Дудукалов.

У місті дуже погана ситуація з медициною. За ліками людям інколи доводиться їхати аж у Мелітополь або й далі.

Така ж ситуація з лабораторними аналізами.

"Якщо раніше аналізи люди здавали, і їх несли в лабораторію в сусідню будівлю, то сьогодні аналізи везуть в Донецьк. Тобто просто медицину знищили", — розповів заступник голови місцевої райради.

Нагадаємо, на тимчасово окуповану територію України окупанти почали звозити росіян, аби ті забезпечили високу явку на виборах.