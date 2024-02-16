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У Бердянську шириться невідома хвороба з високою летальністю, — місцева влада

16 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Бердянську шириться невідома хвороба з високою летальністю, — місцева влада
Прапор Росії та СРСР у Бердянську. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Хвороба, схожа на щось середнє між грипом та коронавірусом, однак з більшою летальністю, шириться Бердянськом. Через відсутність нормальної медицини в місті, місцеві мешканці не мають можливості вчасно та ефективно пролікуватись.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. 

Епідемія у Бердянську

У Бердянську швидкими темпами шириться невідома хвороба. 

"Мало дуже інформації, яка більш-менш відповідає дійсності якійсь офіційній. Але місцеві кажуть, що ця хвороба, яка схожа на щось середнє між грипом та коронавірусом нашим "улюбленим", має високий рівень смертності", — повідомив Віктор Дудукалов. 

У місті дуже погана ситуація з медициною. За ліками людям інколи доводиться їхати аж у Мелітополь або й далі. 

Така ж ситуація з лабораторними аналізами. 

"Якщо раніше аналізи люди здавали, і їх несли в лабораторію в сусідню будівлю, то сьогодні аналізи везуть в Донецьк. Тобто просто медицину знищили", — розповів заступник голови місцевої райради. 

Нагадаємо, на тимчасово окуповану територію України окупанти почали звозити росіян, аби ті забезпечили високу явку на виборах.

коронавірус
здоров'я
хвороба
Бердянськ
грип
окупація
епідемія

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