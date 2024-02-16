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В Бердянске распространяется неизвестная болезнь с высокой летальностью, — местные власти

16 февраля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Бердянске распространяется неизвестная болезнь с высокой летальностью, — местные власти
Флаг России и СССР в Бердянске. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Болезнь, похожая на нечто среднее между гриппом и коронавирусом, однако с большей летальностью, распространяется по Бердянску. Из-за отсутствия нормальной медицины в городе, у местных жителей нет возможности своевременно и эффективно пролечиться.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Эпидемия в Бердянске

В Бердянске быстрыми темпами распространяется неизвестная болезнь.

"Мало очень информации, которая более или менее соответствует действительности какой-то официальной. Но местные говорят, что эта болезнь, похожая на что-то среднее между гриппом и коронавирусом нашим "любимым", имеет высокий уровень смертности", — сообщил Виктор Дудукалов.

В городе очень плохая ситуация с медициной. За лекарствами людям иногда приходится ехать в Мелитополь, а то и дальше.

Такая же ситуация с лабораторными анализами.

"Если раньше анализы люди сдавали, и их несли в лабораторию в соседнее здание, то сегодня анализы везут в Донецк. То есть, просто медицину уничтожили", — рассказал заместитель председателя местного райсовета.

Напомним, на временно оккупированную территорию Украины оккупанты начали свозить россиян, чтобы те обеспечили высокую явку на выборах.

коронавирус
здоровье
болезнь
Бердянск
грипп
оккупация
епидемия

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