Злиття розмови Кемерона й Трампа — Сунак наголошує на підтримці України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото ілюстративне: Carl Court/REUTERS

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наполіг, що його позиція у підтримці України у повномасштабній війні проти Росії змінилася. Хоча публікації у ЗМІ діалогу міністра закордонних справ країни Девіда Кемерона з експрезидентом США Дональдом Трампом свідчила про протилежне.

Про це повідомляє Politico.

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Що передувало

Як стверджує газета The Times, Кемерон розповів Трампу, що нова допомога від Лондона допоможе Україні утримати лінію фронту і надасть "найкращі можливі умови" для укладення "угоди" між Києвом та Москвою.

"Які кращі умови, за яких ви, як президент США, зможете укласти угоду в січні? Це коли обидві сторони утримують свої позиції й платять за це ціну", — цитує видання слова Кемерона.

Як відреагував Сунак

Водночас глава Бейкер-стріт на прохання прокоментувати матеріал, заявив, що не бачив статтю, про яку йдеться, проте наголосив, що позиція Лондона не змінилася, і що Сполучене Королівство стоїть на боці України.

"Інвестиції в безпеку України — це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними — з усіма наслідками, які це принесе", — додав Сунак.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України, висловивши впевненість, що зможе закінчити бойові дії ще перед входом до Білого дому.

Водночас Девід Кемерон у своєму зверненні до союзників НАТО із закликом збільшити частку витрат на оборонну сферу.