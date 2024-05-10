Британія закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: BENJAMIN CREMEL/Pool via REUTERS

Глава британського Міністерства закордонних справ Девід Кемерон звернувся до союзників НАТО. Він вважає, що пора встановити нову частку витрат на оборонну сферу.

Про це пише Politico.

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Девід Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону, зокрема, на його думку, на це варто витрачати щонайменше 2,5% ВВП. Таку заяву він зробив у четвер, 9 травня під час виступу на Національному центрі кібербезпеки країни.

Також міністр закордонних справ Великої Британії розкритикував європейських союзників, які не хочуть інвестувати в оборону "навіть тоді, коли на нашому континенті іде війна", натякнувши таким чином на російське вторгнення в Україну.

"Нині світ більш небезпечний, більш нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість із нас коли-небудь знали. Пора визнати цей факт і діяти відповідно — не через рік чи два, не через кілька місяців, а вже зараз", — заявив Девід Кемерон.

Велика Британія планує досягти показника витрат 2,5% ВВП до 2030 року. Нинішні орієнтири витрат на оборону в країнах НАТО — 2% ВВП.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що приватні кредитори можуть почати тиснути на Україну з вимогою поновити виплати за державним боргом.

Нещодавно президент Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країні, ймовірно, доведеться збільшити витрати на власну оборону з огляду на затяжну війну в Україні.