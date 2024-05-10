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Британія закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону

10 травня 2024 05:12
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Британія закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: BENJAMIN CREMEL/Pool via REUTERS
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Глава британського Міністерства закордонних справ Девід Кемерон звернувся до союзників НАТО. Він вважає, що пора встановити нову частку витрат на оборонну сферу.

Про це пише Politico.

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Девід Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону, зокрема, на його думку, на це варто витрачати щонайменше 2,5% ВВП. Таку заяву він зробив у четвер, 9 травня під час виступу на Національному центрі кібербезпеки країни.

Також міністр закордонних справ Великої Британії розкритикував європейських союзників, які не хочуть інвестувати в оборону "навіть тоді, коли на нашому континенті іде війна", натякнувши таким чином на російське вторгнення в Україну. 

"Нині світ більш небезпечний, більш нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість із нас коли-небудь знали. Пора визнати цей факт і діяти відповідно — не через рік чи два, не через кілька місяців, а вже зараз", — заявив Девід Кемерон.

Велика Британія планує досягти показника витрат 2,5% ВВП до 2030 року. Нинішні орієнтири витрат на оборону в країнах НАТО — 2% ВВП.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що приватні кредитори можуть почати тиснути на Україну з вимогою поновити виплати за державним боргом.      

Нещодавно президент Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країні, ймовірно, доведеться збільшити витрати на власну оборону з огляду на затяжну війну в Україні.

війна
ВВП
Україна
Велика Британія
Росія

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