Великобритания призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: BENJAMIN CREMEL/Pool via REUTERS

Глава британского Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон обратился к союзникам НАТО. Он считает, что пора установить новую долю расходов на оборонную сферу.

Об этом пишет Politico.

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Дэвид Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону, в частности, по его мнению, на это стоит тратить не менее 2,5% ВВП. Такое заявление он сделал в четверг, 9 мая, выступая на Национальном центре кибербезопасности страны.

Также министр иностранных дел Великобритании подверг критике европейских союзников, которые не хотят инвестировать в оборону "даже тогда, когда на нашем континенте идет война", намекнув таким образом на российское вторжение в Украину.

"Сейчас мир более опасен, более нестабильный, более конфронтационный, чем большинство из нас когда-либо знали. Пора признать этот факт и действовать соответственно — не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", — заявил Дэвид Кэмерон.

Великобритания планирует достичь показателя расходов 2,5% ВВП к 2030 году. Нынешние ориентиры расходов на оборону в странах НАТО – 2% ВВП.

Напомним, недавно стало известно, что частные кредиторы могут начать давить на Украину с требованием возобновить выплаты по государственному долгу.

Недавно президент Венгрии Виктор Орбан заявлял, что стране, вероятно, придется увеличить расходы на собственную оборону с учетом затяжной войны в Украине.