Великобритания призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону
Глава британского Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон обратился к союзникам НАТО. Он считает, что пора установить новую долю расходов на оборонную сферу.
Об этом пишет Politico.
НАТО недостаточно выделяет на оборону
Дэвид Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону, в частности, по его мнению, на это стоит тратить не менее 2,5% ВВП. Такое заявление он сделал в четверг, 9 мая, выступая на Национальном центре кибербезопасности страны.
Также министр иностранных дел Великобритании подверг критике европейских союзников, которые не хотят инвестировать в оборону "даже тогда, когда на нашем континенте идет война", намекнув таким образом на российское вторжение в Украину.
"Сейчас мир более опасен, более нестабильный, более конфронтационный, чем большинство из нас когда-либо знали. Пора признать этот факт и действовать соответственно — не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", — заявил Дэвид Кэмерон.
Великобритания планирует достичь показателя расходов 2,5% ВВП к 2030 году. Нынешние ориентиры расходов на оборону в странах НАТО – 2% ВВП.
Напомним, недавно стало известно, что частные кредиторы могут начать давить на Украину с требованием возобновить выплаты по государственному долгу.
Недавно президент Венгрии Виктор Орбан заявлял, что стране, вероятно, придется увеличить расходы на собственную оборону с учетом затяжной войны в Украине.
Читайте Новини.LIVE!