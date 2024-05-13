Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сунак отреагировал на "слитый" разговор Кэмерон и Трампа — что сказал британский премьер arrow

Сунак отреагировал на "слитый" разговор Кэмерон и Трампа — что сказал британский премьер

13 мая 2024 23:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
"Слитый" разговор Кэмерона и Трампа — Сунак уверяет в поддержке Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото иллюстративное: Carl Court/REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак настоял на том, что его позиция в поддержке Украины в полномасштабной войне против России изменилась. Хотя публикации в СМИ диалога министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона с экс-президентом США Дональдом Трампом свидетельствовала об обратном.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Что предшествовало

Как утверждает газета The Times, Кэмерон рассказал Трампу, что новая помощь от Лондона поможет Украине удержать линию фронта, и предоставит "лучшие возможные условия" для заключения "соглашения" между Киевом и Москвой.

"Какие лучшие условия, при которых вы как президент США сможете заключить соглашение в январе? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", — цитирует издание слова Кэмерона.

Как отреагировал Сунак

В то же время глава Бейкер-стрит по просьбе прокомментировать материал, заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, однако подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась, и что Соединенное Королевство стоит на стороне Украины.

"Инвестиции в безопасность Украины — это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими — со всеми вытекающими последствиями", — добавил Сунак.

Напомним, что ранее Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны России против Украины, выразив уверенность, что сможет закончить боевые действия еще перед входом в Белый дом.

В то же время Дэвид Кэмерон в своем обращении к союзникам НАТО с призывом увеличить долю расходов на оборонную сферу.

США
Дональд Трамп
Украина
Риши Сунак
Великобритания
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина