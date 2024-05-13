"Слитый" разговор Кэмерона и Трампа — Сунак уверяет в поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото иллюстративное: Carl Court/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак настоял на том, что его позиция в поддержке Украины в полномасштабной войне против России изменилась. Хотя публикации в СМИ диалога министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона с экс-президентом США Дональдом Трампом свидетельствовала об обратном.

Об этом сообщает Politico.

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Что предшествовало

Как утверждает газета The Times, Кэмерон рассказал Трампу, что новая помощь от Лондона поможет Украине удержать линию фронта, и предоставит "лучшие возможные условия" для заключения "соглашения" между Киевом и Москвой.

"Какие лучшие условия, при которых вы как президент США сможете заключить соглашение в январе? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", — цитирует издание слова Кэмерона.

Как отреагировал Сунак

В то же время глава Бейкер-стрит по просьбе прокомментировать материал, заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, однако подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась, и что Соединенное Королевство стоит на стороне Украины.

"Инвестиции в безопасность Украины — это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими — со всеми вытекающими последствиями", — добавил Сунак.

Напомним, что ранее Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны России против Украины, выразив уверенность, что сможет закончить боевые действия еще перед входом в Белый дом.

В то же время Дэвид Кэмерон в своем обращении к союзникам НАТО с призывом увеличить долю расходов на оборонную сферу.