"Слитый" разговор Кэмерона и Трампа — Сунак уверяет в поддержке Украины

Сунак отреагировал на "слитый" разговор Кэмерон и Трампа — что сказал британский премьер
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак настоял на том, что его позиция в поддержке Украины в полномасштабной войне против России изменилась. Хотя публикации в СМИ диалога министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона с экс-президентом США Дональдом Трампом свидетельствовала об обратном.
Об этом сообщает Politico.
Что предшествовало
Как утверждает газета The Times, Кэмерон рассказал Трампу, что новая помощь от Лондона поможет Украине удержать линию фронта, и предоставит "лучшие возможные условия" для заключения "соглашения" между Киевом и Москвой.
"Какие лучшие условия, при которых вы как президент США сможете заключить соглашение в январе? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", — цитирует издание слова Кэмерона.
Как отреагировал Сунак
В то же время глава Бейкер-стрит по просьбе прокомментировать материал, заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, однако подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась, и что Соединенное Королевство стоит на стороне Украины.
"Инвестиции в безопасность Украины — это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими — со всеми вытекающими последствиями", — добавил Сунак.
Напомним, что ранее Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны России против Украины, выразив уверенность, что сможет закончить боевые действия еще перед входом в Белый дом.
В то же время Дэвид Кэмерон в своем обращении к союзникам НАТО с призывом увеличить долю расходов на оборонную сферу.
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