Сунак відповів, чи готова Британія до захисту у разі нападу РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: ankasam.org

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що країна готова до оборони у разі нападу Росії. Для цього забезпечено необхідне фінансування міністерства оборони.

Про це очільник британського уряду сказав в інтерв'ю Sky News.

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Журналіст поставив запитання прем'єру щодо того, чи готова Британія "належно захиститися у разі, якщо Росія розгорне свої гармати в її бік". У відповідь Сунак сказав "так".

Посадовець нагадав, що одним з його основних завдань є забезпечення безпеки кожного громадянина Британії в той час, як світ стає все менше безпечним.

"І ми бачимо це на прикладі ситуації у Росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі", — зауважив Сунак.

Урядовець зазначив, що під час перебування на посаді міністра фінансів збільшив фінансування міноборони до найбільшого рівня з часів Холодної війни. А далі вже армія має вирішувати, як розподілити кошти.

"Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО... Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми відстоюватимемо те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною та безкарною", — наголосив він.

Нагадаємо, що начальник генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що європейські країни повинні готуватись до ймовірного нападу Росії.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією. Він радить збільшити свій військовий потенціал.