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Сунак ответил, готова ли Британия к защите в случае нападения РФ

5 февраля 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сунак ответил, готова ли Британия к защите в случае нападения РФ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: ankasam.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что страна готова к обороне в случае нападения России. Для этого обеспечено необходимое финансирование министерства обороны.

Об этом глава британского правительства сказал в интервью Sky News.

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Журналист задал вопрос премьеру относительно того, готова ли Британия "должным образом защититься в случае, если Россия развернет свои пушки в ее сторону". В ответ Сунак сказал "да".

Чиновник напомнил, что одной из его основных задач является обеспечение безопасности каждого гражданина Британии в то время как мир становится все менее безопасным.

"И мы видим это на примере ситуации в России и Украине. Но совсем недавно мы наблюдали это и в Красном море", — отметил Сунак.

Чиновник отметил, что во время пребывания в должности министра финансов увеличил финансирование минобороны до наибольшего уровня со времен Холодной войны. А дальше уже армия должна решать, как распределить средства.

"Но в общем, считаю ли я, что мы хорошо защищены, что у нас хорошо вложенные средства? Да. Мы являемся вторым крупнейшим поставщиком оборонной продукции в НАТО... Как вы можете видеть из того, что мы сделали в Украине, мы будем отстаивать то, во что верим. Мы не позволим агрессии остаться бесконтрольной и безнаказанной", — подчеркнул он.

Напомним, что начальник генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что европейские страны должны готовиться к вероятному нападению России.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО быть готовыми к войне с Россией. Он рекомендует увеличить свой военный потенциал.

война
нападение
Риши Сунак
Великобритания
Россия

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