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Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця, звільнили з посади

24 квітня 2024 16:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця, звільнили з посади
Олексій Тандир у залі суду. Фото: hromadske
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вища рада правосуддя застосувала до судді Олексія Тандира дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади. У травні 2023 року він на смерть збив нацгвардійця, перевищивши швидкість у 20 разів. 

Про це повідомила пресслужба ВРП у середу, 24 квітня. 

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Звільнення Тандира з посади 

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у середу, 24 квітня,  ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

"У разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя", — пояснили у ВРП. 

Що відомо про справу Тандира

У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту. 

Окрім цього, скандальний суддя намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду та слину.

Також відомо, що суддя отримав надбавки до зарплати, поки був у СІЗО. Він отримував близько 100 тисяч гривень кожних два місяці.

ДТП
судді
звільнення
Тандир

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