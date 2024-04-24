Судью Тандира, сбившего насмерть нацгвардейца, уволили с должности

Алексей Тандыр в зале суда. Фото: hromadske

Высший совет правосудия применил к судье Алексею Тандыру дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности. В мае 2023 года он насмерть сбил нацгвардейца, превысив скорость в 20 раз.

Об этом сообщила пресс-служба ВРП в среду, 24 апреля.

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Увольнение Тандыра с должности

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия в среду, 24 апреля, приняла решение о привлечении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об уходе.

"В случае принятия решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия", — пояснили в СРП.

Что известно о деле Тандыра

Наповним, ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпосте в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Кроме того, скандальный судья пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Также известно, что судья получил надбавки к зарплате, пока был в СИЗО. Он получал около 100 тысяч гривен каждые два месяца.