Суддя Тандир, який п'яним збив нацгвардійця, хоче мобілізуватися

Суддя Олексій Тандир. Фото: "Суспільне"

Адвокати судді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби. Однак їм відмовили у задоволенні клопотання про мобілізацію.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Тандир хоче мобілізуватися

Адвокати Тандира звернулися до суду з клопотанням випустити їхнього підзахисного з-під варти. Вони заявили, що суддя хоче мобілізуватися до війська.

"Тандир Олексій Віталійович є офіцером запасу. Суспільний інтерес був закріплений тим, що Тандир мав би замінити того хлопця і захищати. Тандира було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнним", — сказав адвокат Олег Юрченко на засіданні суду.

Бажання воювати Тандир висловив ще у грудні 2023 року. Він аргументував свою позицію тим, що суспільство сходиться на тому, що мобілізація має бути добровільна.

"Це питання виникло у мене як тільки справа була передана до суду. Я звертався до громадських організацій, які зв'язувалися з частинами. І одна з них дала згоду. Це бойова частина у Ніжині", — сказав Тандир.

Раніше фігурант звертався також до прокурора Михайла Доманіцького з проханням подати клопотання про його мобілізацію. Згодом під час судових засідань прокурор наголосив, що закон не зобов’язує його це робити, однак він уже зібрав частину документів.

Джерело видання в Офісі генпрокурора заявило, що Доманіцький не планує подавати клопотання про мобілізацію Тандира.

"Прокурору так і не вдалося отримати інформацію щодо придатності чи непридатності обвинувачуваного: якщо раптом він обмежено придатний, то він сидітиме в тилу. Крім того, не забуваємо про ризики, їх пан Доманіцький оголошує щоразу під час клопотання щодо продовження запобіжного заходу, а це зокрема і ризик переховування і ризик впливу на свідків. Тому позиція прокурора досить чітка і зрозуміла", — додало джерело "Суспільного".

До того ж згоду на мобілізацію обвинувачуваного обов'язково має дати потерпіла сторона. Родичі загиблого нацгвардійца виступили проти. Під час засідання 13 лютого брат загиблого сказав:

"Пане суддя, мобілізація була і до смерті мого брата. Я і моя сімʼя вважаємо, що спочатку треба відповісти за скоєне, а потім уже мобілізуватися і йти до армії", — зауважив Олександр Бондаренко

Суд відмовив у задоволенні клопотання про мобілізацію та залишив Тандира у СІЗО ще на два місяці — до 2 червня.

Що відомо про злочин Тандира

Нагадаємо, що вночі 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир на завищеній швидкості напідпитку їхав через блокпост в Макарівському районі Київської області, внаслідок чого на смерть збив нацгвардійця.

Як відомо, загиблого в ДТП військового звали Вадим Бондаренко, йому було 23 роки.

Згідно з рішенням суду від 27 травня, Олексій Тандир утримуватиметься під вартою без можливості виплати застави, у грудні цей термін продовжили на два місяці. Своєю чергою в ДБР розповіли, на скільки років його можуть посадити.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Тандир продовжує отримувати зарплату, перебуваючи в СІЗО. Згідно з даними Центру протидії корупції, за період з червня по листопад йому виплатили майже 400 тис. гривень.

Також 4 квітня Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира.