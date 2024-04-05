Суддя Тандир, який п'яним збив нацгвардійця, хоче мобілізуватися
Адвокати судді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби. Однак їм відмовили у задоволенні клопотання про мобілізацію.
Про це повідомляє "Суспільне".
Тандир хоче мобілізуватися
Адвокати Тандира звернулися до суду з клопотанням випустити їхнього підзахисного з-під варти. Вони заявили, що суддя хоче мобілізуватися до війська.
"Тандир Олексій Віталійович є офіцером запасу. Суспільний інтерес був закріплений тим, що Тандир мав би замінити того хлопця і захищати. Тандира було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнним", — сказав адвокат Олег Юрченко на засіданні суду.
Бажання воювати Тандир висловив ще у грудні 2023 року. Він аргументував свою позицію тим, що суспільство сходиться на тому, що мобілізація має бути добровільна.
"Це питання виникло у мене як тільки справа була передана до суду. Я звертався до громадських організацій, які зв'язувалися з частинами. І одна з них дала згоду. Це бойова частина у Ніжині", — сказав Тандир.
Раніше фігурант звертався також до прокурора Михайла Доманіцького з проханням подати клопотання про його мобілізацію. Згодом під час судових засідань прокурор наголосив, що закон не зобов’язує його це робити, однак він уже зібрав частину документів.
Джерело видання в Офісі генпрокурора заявило, що Доманіцький не планує подавати клопотання про мобілізацію Тандира.
"Прокурору так і не вдалося отримати інформацію щодо придатності чи непридатності обвинувачуваного: якщо раптом він обмежено придатний, то він сидітиме в тилу. Крім того, не забуваємо про ризики, їх пан Доманіцький оголошує щоразу під час клопотання щодо продовження запобіжного заходу, а це зокрема і ризик переховування і ризик впливу на свідків. Тому позиція прокурора досить чітка і зрозуміла", — додало джерело "Суспільного".
До того ж згоду на мобілізацію обвинувачуваного обов'язково має дати потерпіла сторона. Родичі загиблого нацгвардійца виступили проти. Під час засідання 13 лютого брат загиблого сказав:
"Пане суддя, мобілізація була і до смерті мого брата. Я і моя сімʼя вважаємо, що спочатку треба відповісти за скоєне, а потім уже мобілізуватися і йти до армії", — зауважив Олександр Бондаренко
Суд відмовив у задоволенні клопотання про мобілізацію та залишив Тандира у СІЗО ще на два місяці — до 2 червня.
Що відомо про злочин Тандира
Нагадаємо, що вночі 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир на завищеній швидкості напідпитку їхав через блокпост в Макарівському районі Київської області, внаслідок чого на смерть збив нацгвардійця.
Як відомо, загиблого в ДТП військового звали Вадим Бондаренко, йому було 23 роки.
Згідно з рішенням суду від 27 травня, Олексій Тандир утримуватиметься під вартою без можливості виплати застави, у грудні цей термін продовжили на два місяці. Своєю чергою в ДБР розповіли, на скільки років його можуть посадити.
Додамо, нещодавно стало відомо, що Тандир продовжує отримувати зарплату, перебуваючи в СІЗО. Згідно з даними Центру протидії корупції, за період з червня по листопад йому виплатили майже 400 тис. гривень.
Також 4 квітня Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира.
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