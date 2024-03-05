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Суд продовжив термін арешту судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця

5 березня 2024 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Суд продовжив термін арешту судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця
Суддя Олексій Тандир. Фото: Телеграф
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира. Він збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Київській області. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у понеділок, 4 березня.

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"4 березня Київським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу захисників обвинуваченого на рішення Святошинського районного суду Києва, яким судді продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою", — зазначено на сайті прокуратури.

Суд відхилив прохання захисту про заміну запобіжного заходу на домашній арешт і підтримав доводи прокурора, залишивши рішення першої інстанції без змін. Таким чином Тандир залишиться в СІЗО до 12 квітня 2024 року.

Як відомо, суддю звинувачують в порушення правил ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. Досудове розслідування завершилося в серпні торік, а справа перебуває на розгляді суду.

Судове засідання щодо злочину Олексія Тандира
Судове засідання щодо злочину Олексія Тандира. Фото: gp.gov.ua

Що відомо про злочин Тандира

Нагадаємо, що вночі 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир на завищеній швидкості напідпитку їхав через блокпост в Макарівському районі Київської області, внаслідок чого на смерть збив нацгвардійця.

Як відомо, загиблого в ДТП військового звали Вадим Бондаренко, йому було 23 роки.

Згідно з рішенням суду від 27 травня, Олексій Тандир утримуватиметься під вартою без можливості виплати застави, у грудні цей термін продовжили на два місяці. Своєю чергою в ДБР розповіли, на скільки років його можуть посадити.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Тандир продовжує отримувати зарплату, перебуваючи в СІЗО. Згідно з даними Центру протидії корупції, за період з червня по листопад йому виплатили майже 400 тис. гривень.

ДТП
суд
вбивство
Офіс генерального прокурора
Київська область
військові
злочин
Тандир

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