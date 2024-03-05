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Суд продлил срок ареста судьи Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца

5 марта 2024 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд продлил срок ареста судьи Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца
Судья Алексей Тандыр. Фото: Телеграф
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Алексея Тандыра. Он сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте в Киевской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в понедельник, 4 марта.

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Суд продолжил содержание под стражей Алексея Тандыра

"4 марта Киевским апелляционным судом рассмотрена апелляционная жалоба защитников обвиняемого на решение Святошинского районного суда Киева, которым судьи продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей", — отмечено на сайте прокуратуры.

Суд отклонил просьбу защиты о замене меры пресечения на домашний арест и поддержал доводы прокурора, оставив решение первой инстанции без изменений. Таким образом, Тандыр останется в СИЗО до 12 апреля 2024 года.

Как известно, судья обвиняется в нарушении правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего. Досудебное расследование завершилось в августе прошлого года, а дело находится на рассмотрении суда.

Судебное заседание о преступлении Алексея Тандыра
Судебное заседание о преступлении Алексея Тандыра. Фото: gp.gov.ua

Что известно о преступлении Тандыра

Напомним, что ночью 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр на завышенной скорости пьяным ехал через блокпост в Макаровском районе Киевской области, в результате чего насмерть сбил нацгвардейца.

Как известно, погибшего в ДТП военного звали Вадим Бондаренко, ему было 23 года.

Согласно решению суда от 27 мая, Алексей Тандыр будет содержаться под стражей без возможности выплаты залога, в декабре этот срок продлили на два месяца. В свою очередь в ДБР рассказали, на сколько лет его могут посадить.

Добавим, недавно стало известно, что Тандыр продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО. Согласно данным Центра противодействия коррупции, за период с июня по ноябрь ему выплатили около 400 тыс. гривен.

ДТП
суд
убийство
Офис генерального прокурора
Киевская область
военные
преступление
Тандыр

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