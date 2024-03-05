Суд продлил срок ареста судьи Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца
Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Алексея Тандыра. Он сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте в Киевской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в понедельник, 4 марта.
Суд продолжил содержание под стражей Алексея Тандыра
"4 марта Киевским апелляционным судом рассмотрена апелляционная жалоба защитников обвиняемого на решение Святошинского районного суда Киева, которым судьи продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей", — отмечено на сайте прокуратуры.
Суд отклонил просьбу защиты о замене меры пресечения на домашний арест и поддержал доводы прокурора, оставив решение первой инстанции без изменений. Таким образом, Тандыр останется в СИЗО до 12 апреля 2024 года.
Как известно, судья обвиняется в нарушении правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего. Досудебное расследование завершилось в августе прошлого года, а дело находится на рассмотрении суда.
Что известно о преступлении Тандыра
Напомним, что ночью 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр на завышенной скорости пьяным ехал через блокпост в Макаровском районе Киевской области, в результате чего насмерть сбил нацгвардейца.
Как известно, погибшего в ДТП военного звали Вадим Бондаренко, ему было 23 года.
Согласно решению суда от 27 мая, Алексей Тандыр будет содержаться под стражей без возможности выплаты залога, в декабре этот срок продлили на два месяца. В свою очередь в ДБР рассказали, на сколько лет его могут посадить.
Добавим, недавно стало известно, что Тандыр продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО. Согласно данным Центра противодействия коррупции, за период с июня по ноябрь ему выплатили около 400 тыс. гривен.
Читайте Новини.LIVE!