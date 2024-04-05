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Судья Тандыр, который пьяным сбил нацгвардейца, хочет мобилизоваться

5 апреля 2024 12:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Судья Тандыр, который пьяным сбил нацгвардейца, хочет мобилизоваться
Судья Алексей Тандыр. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Адвокаты судьи Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца, просили суд отпустить их подзащитного из СИЗО для прохождения военной службы. Однако им отказали в удовлетворении ходатайства о мобилизации.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Тандыр хочет мобилизоваться

Адвокаты Тандыра обратились в суд с ходатайством выпустить их подзащитного из-под стражи. Они заявили, что судья хочет мобилизоваться в армию.

"Тандыр Алексей Витальевич является офицером запаса. Общественный интерес был закреплен тем, что Тандыр должен был бы заменить того парня и защищать. Тандыр был определен ограниченно годным в мирное время и годным в военное", — сказал адвокат Олег Юрченко на заседании суда.

Желание воевать Тандыр выразил еще в декабре 2023 года. Он аргументировал свою позицию тем, что общество сходится с тем, что мобилизация должна быть добровольной.

"Этот вопрос возник у меня как только дело было передано в суд. Я обращался к общественным организациям, которые связывались с частями. И одна из них дала согласие. Это боевая часть в Нежине", — сказал Тандыр.

Ранее фигурант обращался также к прокурору Михаилу Доманицкому с просьбой подать ходатайство о его мобилизации. Впоследствии во время судебных заседаний прокурор подчеркнул, что закон не обязывает его это делать, однако он уже собрал часть документов.

Источник издания в Офисе генпрокурора заявил, что Доманицкий не планирует подавать ходатайство о мобилизации Тандыра.

"Прокурору так и не удалось получить информацию о пригодности или непригодности обвиняемого: если вдруг он ограниченно пригоден, то он будет сидеть в тылу. Кроме того, не забываем о рисках, их Доманицкий объявляет каждый раз во время ходатайства о продлении меры пресечения, а это, в том числе и риск побега и риск влияния на свидетелей. Поэтому позиция прокурора достаточно четкая и понятная", — добавил источник "Суспільного".

К тому же согласие на мобилизацию обвиняемого обязательно должна дать потерпевшая сторона. Родственники погибшего нацгвардейца выступили против. Во время заседания 13 февраля брат погибшего сказал:

"Господин судья, мобилизация была и до смерти моего брата. Я и моя семья считаем, что сначала надо ответить за содеянное, а потом уже мобилизоваться и идти в армию", — отметил Александр Бондаренко

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о мобилизации и оставил Тандыра в СИЗО еще на два месяца — до 2 июня.

Что известно о преступлении Тандыра

Напомним, что ночью 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр на завышенной скорости пьяным ехал через блокпост в Макаровском районе Киевской области, в результате чего насмерть сбил нацгвардейца.

Как известно, погибшего в ДТП военного звали Вадим Бондаренко, ему было 23 года.

Согласно решению суда от 27 мая, Алексей Тандыр будет содержаться под стражей без возможности выплаты залога, в декабре этот срок продлили на два месяца. В свою очередь в ДБР рассказали, на сколько лет его могут посадить.

Добавим, недавно стало известно, что Тандыр продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО. Согласно данным Центра противодействия коррупции, за период с июня по ноябрь ему выплатили около 400 тыс. гривен.

Также 4 апреля Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Алексея Тандыра.

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