Суддя з Тернополя, який закрив справу зі смертельною ДТП, довічно житиме за бюджетні кошти

Суддя з Тернополя Василь Парфенюк. Фото: скриншот з трансляції засідання

Вища рада правосуддя покарала суддю з Тернополя, який у 2021 році не притягнув до відповідальності п’яного водія. Порушник їхав на авто зі швидкістю 152-172 кілометри на годину та на смерть збив жінку. Служитель Феміди отримав догану та залишився без доплат, а згодом звільнився. Втім, бідувати суддя не буде — його підтримуватиме держава й надалі.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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Закриття справи зі смертельною ДТП

Друга Дисциплінарна Палата Вищої Ради Правосуддя 10 січня 2024 року розглядала скаргу на суддю Василя Парфенюка, який працює у Чортківському районному суді Тернопільської області. У 2021 році правозахисник Роман Маселко та Тернопільська обласна прокуратура подали скаргу на цього суддю.

Скаржники вважають, що суддя Парфенюк необґрунтовано закрив справу, пов'язану з смертельною автопригодою на Тернопільщині. За результатами слідства, о 2:30 ранку Ігор Босяк, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керував автомобілем Audi A4 зі швидкістю від 152 до 172 кілометрів на годину і скоїв наїзд на 50-річну жінку, яка загинула на місці події.

"Шансів вижити у неї не було. Від удару її тіло розірвало. Частина залишилась на дорозі, інша — була на дереві. Деякі внутрішні органи опинились в автомобілі, що її збив", — писали журналісти, які прибули на місце події.

ДТП у Тернопільській області. Фото: te.20minut.ua

Під час перевірки стану Босяка встановили, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Кількість етилового спирту в його крові складала 1,74 проміле, що перевищує допустиму норму в 0,2 проміле. Сам Босяк пояснив це тим, що не споживав алкоголь, але енергетичні напої, які він вживав раніше, могли вплинути на результат аналізу.

Спочатку була зареєстрована кримінальна справа за порушення правил дорожньої безпеки, але в процесі розгляду її було закрито. Попри це Босяка могли притягнути до адміністративної відповідальності протягом трьох місяців, що мав можливість зробити суддя Парфенюк. Проте замість цього він закрив справу через дотримання строків давності.

Як суддя пояснив своє рішення

Як пояснив суддя на засіданні ВРП, прокурори не додали постанову про закриття кримінального провадження, через що він відраховував строки давності не від закриття кримінальної справи, а від вчинення злочину. Оскільки суд не може збирати докази за власною ініціативою на підтвердження винуватості особи, то суддя виніс своє рішення на тих доказах, які мав.

"Я не вважаю, що порушив закон. Просто така ситуація, в якій було дуже важко прийняти дійсно законне, справедливе та правильне рішення", — каже Парфенюк.

Члени Дисциплінарної палати Вищої Ради Правосуддя вважають, що Парфенюк не виконав необхідних додаткових дій для вирішення справи, не оцінив належним чином наявні докази закриття кримінального провадження і не розкрив обставини, які могли б мати важливе значення для правильного вирішення справи.

Це було оцінено як недбалість, внаслідок неналежного виконання службових обов'язків. За це Парфенюку була накладена догана, і його позбавили доплати до зарплати протягом місяця. Оцінка того, наскільки ця кара відповідає діям судді, може залежати від різних чинників, включаючи серйозність порушень та рівень відповідальності за них відповідно до правил і стандартів.

"Стягнення є непропорційно малим, хоча типовим для такого виду проступку. За нашою практикою ВРП у таких випадках застосовує або попередження, або догану. Натомість хотілось би, щоб потурання пʼяному водінню каралось не "символічним покаранням", а було пропорційним скоєному проступку та серйозності наслідків", — коментує юристка "Фундації DEJURE" Марта Береза.

Суддя мав пройти кваліфікаційне оцінювання для підтвердження своєї компетентності та доброчесності для продовження роботи в суді, але Парфенюк уник цього процесу. Через місяць після отримання догани, він подав у відставку. Це означає, що суддя буде отримувати пожиттєве утримання від держави. Розмір цих щомісячних виплат залежить від зарплати судді та його стажу. Ці виплати можуть сягати сотень тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, у Києві суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Міністерства юстиції Марини Прилуцької. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора.

Також суддя ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Аріна Літвінова написала скаргу на ім'я Генпрокурора України, в якій обвинувачує журналіста "Схем" Георгія Шабаєва у "втручанні в її діяльність як судді". Раніше Шабаєв опублікував документи, які підтверджують російське громадянство у судді Літвінової.