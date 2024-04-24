СБУ довела наявність російського громадянства у колишньої посадовиці Мін’юсту
У Києві суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Міністерства юстиції Марини Прилуцької, яку раніше викрила Служба безпеки України. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора.
Про це повідомили в СБУ у середу, 24 квітня.
Посадовиця Мін'юсту з російським громадянством
Суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топпосадовиці цього відомства, яка має громадянство РФ. Відповідне рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Мін'юсту.
Йдеться про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора.
Цей факт задокументували співробітники СБУ. Вони також поінформували керівництво профільного міністерства для прийняття відповідного рішення.
"На підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнено із займаної посади у 2021 році", — повідомили в СБУ.
Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління МВС РФ по місту Москва". У цьому документі було зазначено, що у неї нібито немає російського паспорта.
Втім, ознайомившись із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення.
Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'яти зрадникам. Вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на сході.
Додамо, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.
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