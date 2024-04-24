СБУ довела наявність російського громадянства у колишньої посадовиці Мін’юсту

Колишня посадовиця Міністерства юстиції Марина Прилуцька. Фото: Мін'юст

У Києві суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Міністерства юстиції Марини Прилуцької, яку раніше викрила Служба безпеки України. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора.

Про це повідомили в СБУ у середу, 24 квітня.

Читайте також:

Посадовиця Мін'юсту з російським громадянством

Суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топпосадовиці цього відомства, яка має громадянство РФ. Відповідне рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Мін'юсту.

Йдеться про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора.

Цей факт задокументували співробітники СБУ. Вони також поінформували керівництво профільного міністерства для прийняття відповідного рішення.

"На підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнено із займаної посади у 2021 році", — повідомили в СБУ.

Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління МВС РФ по місту Москва". У цьому документі було зазначено, що у неї нібито немає російського паспорта.

Втім, ознайомившись із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'яти зрадникам. Вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на сході.

Додамо, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.