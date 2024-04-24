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СБУ довела наявність російського громадянства у колишньої посадовиці Мін’юсту

24 квітня 2024 13:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
СБУ довела наявність російського громадянства у колишньої посадовиці Мін’юсту
Колишня посадовиця Міністерства юстиції Марина Прилуцька. Фото: Мін'юст
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Міністерства юстиції Марини Прилуцької, яку раніше викрила Служба безпеки України. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора. 

Про це повідомили в СБУ у середу, 24 квітня.

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Суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топпосадовиці цього відомства, яка має громадянство РФ. Відповідне рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Мін'юсту.

Йдеться про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора.

Цей факт задокументували співробітники СБУ. Вони також поінформували керівництво профільного міністерства для прийняття відповідного рішення.

"На підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнено із займаної посади у 2021 році", — повідомили в СБУ.

Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління МВС РФ по місту Москва". У цьому документі було зазначено, що у неї нібито немає російського паспорта.

Втім, ознайомившись із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення. 

СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот
СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'яти зрадникам. Вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на сході.

Додамо, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

СБУ
суд
Україна
російське громадянство
Міністерство юстиції

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