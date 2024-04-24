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СБУ доказала наличие российского гражданства у бывшего чиновника Минюста

24 апреля 2024 13:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ доказала наличие российского гражданства у бывшего чиновника Минюста
Бывшая должностница Министерства юстиции Марина Прилуцкая. Фото: Минюст
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве суд признал наличие российского гражданства у бывшей топ-чиновника Министерства юстиции Марины Прилуцкой, которую ранее разоблачила Служба безопасности Украины. Она по своей инициативе получила гражданство государства-агрессора.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 24 апреля.

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Суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновника этого ведомства, имеющей гражданство РФ. Соответствующее решение в Шестом апелляционном админсуде отстояли действующие представители Минюста.

Речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста. Она по собственной инициативе получила гражданство государства-агрессора.

Этот факт задокументировали сотрудники СБУ. Они также проинформировали руководство профильного министерства для принятия решения.

"На основании материалов, полученных от украинской спецслужбы, чиновница была уволена с занимаемой должности в 2021 году", — сообщили в СБУ.

Впоследствии она решила оспорить это решение, ссылаясь на справку "главного управления МВД РФ по городу Москва". В этом документе было сказано, что у нее якобы нет российского паспорта.

Впрочем, ознакомившись с доказательной базой СБУ, коллегия украинского суда оставила жалобу экс-чиновнику без удовлетворения.

СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти предателям. Они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины на востоке.

Добавим, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

СБУ
суд
Украина
российское гражданство
Министерство юстиции

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