СБУ доказала наличие российского гражданства у бывшего чиновника Минюста
В Киеве суд признал наличие российского гражданства у бывшей топ-чиновника Министерства юстиции Марины Прилуцкой, которую ранее разоблачила Служба безопасности Украины. Она по своей инициативе получила гражданство государства-агрессора.
Об этом сообщили в СБУ в среду, 24 апреля.
Чиновница Минюста с российским гражданством
Суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновника этого ведомства, имеющей гражданство РФ. Соответствующее решение в Шестом апелляционном админсуде отстояли действующие представители Минюста.
Речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста. Она по собственной инициативе получила гражданство государства-агрессора.
Этот факт задокументировали сотрудники СБУ. Они также проинформировали руководство профильного министерства для принятия решения.
"На основании материалов, полученных от украинской спецслужбы, чиновница была уволена с занимаемой должности в 2021 году", — сообщили в СБУ.
Впоследствии она решила оспорить это решение, ссылаясь на справку "главного управления МВД РФ по городу Москва". В этом документе было сказано, что у нее якобы нет российского паспорта.
Впрочем, ознакомившись с доказательной базой СБУ, коллегия украинского суда оставила жалобу экс-чиновнику без удовлетворения.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти предателям. Они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины на востоке.
Добавим, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.
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