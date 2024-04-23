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СБУ повідомила про підозру ще п'яти бойовикам, які штурмували Мар'їнку та Вугледар

23 квітня 2024 18:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ повідомила про підозру ще п'яти бойовикам, які штурмували Мар'їнку та Вугледар
Російський окупант. Ілюстративне фото: scanpix
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'яти зрадникам. Вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на сході.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Штурмували Мар’їнку та Вугледар

Бойовики входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил Росії та штурмували позиції ЗСУ на Донеччині.

Однак під час боїв поблизу Красногорівки та Вугледара на початку квітня цього року українські захисники взяли окупантів у полон. Серед затриманих — мешканець тимчасово окупованого Криму, який у березні 2024 року  добровільно приєднався до 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ.

Після проходження військової підготовки його відправили штурмувати українські позиції у Волноваському районі. Однак ЗСУ повністю знищили його батальйон, а чоловіка взяли у полон.

Ще четверо бойовиків — мешканці тимчасово окупованої частини Донецької області. Троє з них приєдналися до російської армії ще в 2014 році та брали активну участь у бойових діях проти АТО в районі Іловайська, Дебальцевого та Волновахи.

А після початку повномасштабного вторгнення вони обстрілювали позиції військ ЗСУ на Донеччині, використовуючи важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді та добровільній участі в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Львові оголосили підозру псевдоправоохоронцю з Горлівки, який працював на російських окупантів. Йому інкримінують колабораційну діяльність та участь у терористичній організації.

Також ми писали, що у Чернігівській області засудили російських окупантів, які знущалися з мешканців села Іванівка. Загарбникам призначили до 12 років позбавлення волі.

СБУ
Крим
Донецька область
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