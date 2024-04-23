СБУ сообщила о подозрении еще пяти боевикам, которые штурмовали Марьинку и Угледар

Российский оккупант. Иллюстративное фото: scanpix

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти предателям. Они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины на востоке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Боевики входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил России и штурмовали позиции ВСУ на Донетчине.

Однако во время боев возле Красногоровки и Угледара в начале апреля этого года украинские защитники взяли оккупантов в плен. Среди задержанных — житель временно оккупированного Крыма, который в марте 2024 года добровольно присоединился к 40-й отдельной бригаде морской пехоты вооруженных сил РФ.

После прохождения военной подготовки его отправили штурмовать украинские позиции в Волновахском районе. Однако ВСУ полностью уничтожили его батальон, а мужчину взяли в плен.

Еще четверо боевиков — жители временно оккупированной части Донецкой области. Трое из них присоединились к российской армии еще в 2014 году и активно участвовали в боевых действиях против АТО в районе Иловайска, Дебальцево и Волновахи.

А после начала полномасштабного вторжения они обстреливали позиции войск ВСУ на Донетчине, используя тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене и добровольном участии в незаконных вооруженных или военизированных формированиях. Им грозит пожизненное заключение.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, во Львове объявили подозрение псевдоправоохранителю из Горловки, который работал на российских оккупантов. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность и участие в террористической организации.

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