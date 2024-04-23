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СБУ сообщила о подозрении еще пяти боевикам, которые штурмовали Марьинку и Угледар

23 апреля 2024 18:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ сообщила о подозрении еще пяти боевикам, которые штурмовали Марьинку и Угледар
Российский оккупант. Иллюстративное фото: scanpix
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти предателям. Они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины на востоке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Боевики входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил России и штурмовали позиции ВСУ на Донетчине.

Однако во время боев возле Красногоровки и Угледара в начале апреля этого года украинские защитники взяли оккупантов в плен. Среди задержанных — житель временно оккупированного Крыма, который в марте 2024 года добровольно присоединился к 40-й отдельной бригаде морской пехоты вооруженных сил РФ.

После прохождения военной подготовки его отправили штурмовать украинские позиции в Волновахском районе. Однако ВСУ полностью уничтожили его батальон, а мужчину взяли в плен.

Еще четверо боевиков — жители временно оккупированной части Донецкой области. Трое из них присоединились к российской армии еще в 2014 году и активно участвовали в боевых действиях против АТО в районе Иловайска, Дебальцево и Волновахи.

А после начала полномасштабного вторжения они обстреливали позиции войск ВСУ на Донетчине, используя тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене и добровольном участии в незаконных вооруженных или военизированных формированиях. Им грозит пожизненное заключение.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, во Львове объявили подозрение псевдоправоохранителю из Горловки, который работал на российских оккупантов. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность и участие в террористической организации.

Также мы писали, что в Черниговской области осудили российских оккупантов, которые издевались над жителями села Ивановка. Захватчикам назначили до 12 лет лишения свободы.

СБУ
Крым
Донецкая область
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