СБУ сообщила о подозрении еще пяти боевикам, которые штурмовали Марьинку и Угледар
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти предателям. Они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины на востоке.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 23 апреля.
Штурмовали Марьинку и Угледар
Боевики входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил России и штурмовали позиции ВСУ на Донетчине.
Однако во время боев возле Красногоровки и Угледара в начале апреля этого года украинские защитники взяли оккупантов в плен. Среди задержанных — житель временно оккупированного Крыма, который в марте 2024 года добровольно присоединился к 40-й отдельной бригаде морской пехоты вооруженных сил РФ.
После прохождения военной подготовки его отправили штурмовать украинские позиции в Волновахском районе. Однако ВСУ полностью уничтожили его батальон, а мужчину взяли в плен.
Еще четверо боевиков — жители временно оккупированной части Донецкой области. Трое из них присоединились к российской армии еще в 2014 году и активно участвовали в боевых действиях против АТО в районе Иловайска, Дебальцево и Волновахи.
А после начала полномасштабного вторжения они обстреливали позиции войск ВСУ на Донетчине, используя тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.
Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене и добровольном участии в незаконных вооруженных или военизированных формированиях. Им грозит пожизненное заключение.
Напомним, во Львове объявили подозрение псевдоправоохранителю из Горловки, который работал на российских оккупантов. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность и участие в террористической организации.
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