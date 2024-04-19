У Чернігівській області засудили окупантів, які знущалися з українців

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Чернігівській області засудили російських окупантів, які знущалися з мешканців села Іванівка. Загарбникам призначили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у п'ятницю, 19 квітня.

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Засудження російських окупантів

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду визнано винними двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Вироком Чернігівського районного суду їх засуджено до 12 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що 6 березня 2022 року фігуранти зайшли на територію приватного господарства у селі Іванівка Чернігівського району, де у будинку перебували місцеві мешканці.

Один з окупантів почав проводити обшук, а інший, щоб залякати людей та попередити їх можливий опір, почав хаотично стріляти з автоматичної зброї по будинку. До того ж противник розстріляв автомобіль власників будинку.

Дружину господаря загарбники утримували в погребі й погрожували, що розстріляють дітей.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України ідентифікував двох російських десантників, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі Київської області. Обом чинним військовослужбовцям повідомлено про підозру.

Також Офіс генпрокурора розпочав розслідування розстрілу беззбройних українських військовополонених. Російські окупанти вбили їх в Кринках у Херсонській області.