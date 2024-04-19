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В Черниговской области осудили оккупантов, которые издевались над украинцами

19 апреля 2024 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черниговской области осудили оккупантов, которые издевались над украинцами
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черниговской области осудили российских оккупантов, которые издевались над жителями села Ивановка. Захватчикам назначили до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 19 апреля.

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Осуждение российских оккупантов

"По публичному обвинению прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства признаны виновными два российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

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Российские оккупанты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Приговором Черниговского районного суда они приговорены к 12 годам лишения свободы.

В суде прокуроры доказали, что 6 марта 2022 фигуранты зашли на территорию частного хозяйства в селе Ивановка Черниговского района, где в доме находились местные жители.

Один из оккупантов начал проводить обыск, а другой, чтобы запугать людей и предупредить их возможное сопротивление, начал хаотично стрелять из автоматического оружия по дому. К тому же противник расстрелял автомобиль владельцев дома.

Жену хозяина захватчики удерживали в погребе и угрожали, что расстреляют детей.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины идентифицировал двух российских десантников, расстреливавших гражданских во время оккупации Бучи Киевской области. Обоим действующим военнослужащим сообщено о подозрении.

Также Офис генпрокурора приступил к расследованию расстрела безоружных украинских военнопленных. Российские оккупанты убили их в Крынках в Херсонской области.

война
Украина
Офис генерального прокурора
Черниговская область
оккупанты

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