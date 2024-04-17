Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Російському оперному співакові, який народився в Україні, оголосили підозру arrow

Російському оперному співакові, який народився в Україні, оголосили підозру

17 квітня 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російському оперному співакові, який народився в Україні, оголосили підозру
Оперний співак Василь Герелло. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російському оперному співакові, який народився в Україні, оголосили підозру. Він закликав до агресивної війни окупантів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 17 квітня.

Читайте також:

Підозра російському співакові

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру російському оперному співакові — громадянину РФ, який народився в Україні", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також публічні заклики до агресивної війни.

За даними слідства, співак як публічна особа відкрито підтримав так звану "СВО" проти України. Він пропагував російську ідеологію на численну аудиторію через медійні ресурси.

Також у березні 2022 року фігурант взяв участь у концерті-мітингу в Москві на честь річниці анексії Росією української території АР Крим. У прямому ефірі він проголосив промову на підтримку російського диктатора Володимира Путіна і ведення агресивної війни проти України.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру колаборанту, який воював проти Сил оборони під Соледаром Донецької області. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Також у Київській області засудили колаборанта, який видавав себе за ченця і "освячував" російські танки, які наступали на Київ. Також він розквартирував підрозділ окупантів у своїй домівці.

росія
війна
росіяни
Україна
Офіс генерального прокурора
співак
підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом