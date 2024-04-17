Оперний співак Василь Герелло. Фото: росЗМІ

Російському оперному співакові, який народився в Україні, оголосили підозру. Він закликав до агресивної війни окупантів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 17 квітня.

Читайте також:

Підозра російському співакові

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру російському оперному співакові — громадянину РФ, який народився в Україні", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також публічні заклики до агресивної війни.

За даними слідства, співак як публічна особа відкрито підтримав так звану "СВО" проти України. Він пропагував російську ідеологію на численну аудиторію через медійні ресурси.

Також у березні 2022 року фігурант взяв участь у концерті-мітингу в Москві на честь річниці анексії Росією української території АР Крим. У прямому ефірі він проголосив промову на підтримку російського диктатора Володимира Путіна і ведення агресивної війни проти України.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру колаборанту, який воював проти Сил оборони під Соледаром Донецької області. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Також у Київській області засудили колаборанта, який видавав себе за ченця і "освячував" російські танки, які наступали на Київ. Також він розквартирував підрозділ окупантів у своїй домівці.