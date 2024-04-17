Оперный певец Василий Герелло. Фото: росСМИ

Российскому оперному певцу, который родился в Украине, объявили подозрение. Он призывал к агрессивной войне оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 17 апреля.

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Подозрение российскому певцу

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении российскому оперному певцу — гражданину РФ, родившемуся в Украине", — говорится в сообщении.

Фигуранту инкриминируются публичные призывы к изменению государственных границ и устройства Украины, соединенные с разжиганием национальной вражды, а также публичные призывы к агрессивной войне.

По данным следствия, певец как публичное лицо открыто поддержал так называемую "СВО" против Украины. Он пропагандировал российскую идеологию на многочисленную аудиторию через медийные ресурсы.

Также в марте 2022 фигурант принял участие в концерте-митинге в Москве в честь годовщины аннексии Россией украинской территории АР Крым. В прямом эфире он провозгласил речь в поддержку российского диктатора Владимира Путина и ведение агрессивной войны против Украины.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против Сил обороны под Соледаром Донецкой области. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Также в Киевской области осудили коллаборанта, который выдавал себя за монаха и "освящал" российские танки, которые наступали на Киев. Также он расквартировал подразделение оккупантов в своем доме.