Судья из Тернополя, закрывший дело со смертельным ДТП, будет пожизненно жить за бюджетные средства

Судья из Тернополя Василий Парфенюк. Фото: скриншот с трансляции заседания

Высший совет правосудия наказал судью из Тернополя, который в 2021 году не привлек к ответственности пьяного водителя. Нарушитель ехал на автомобиле со скоростью 152-172 километра в час и насмерть сбил женщину. Служитель Фемиды получил выговор и остался без доплат, а затем уволился. Впрочем, нуждаться судья не будет — его будет поддерживать государство и в дальнейшем.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

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Закрытие дела со смертельным ДТП

Вторая Дисциплинарная Палата Высшего Совета Правосудия 10 января 2024 рассматривала жалобу на судью Василия Парфенюка, который работает в Чертковском районном суде Тернопольской области. В 2021 году правозащитник Роман Маселко и Тернопольская областная прокуратура подали жалобу на этого судью.

Жалобщики считают, что судья Парфенюк необоснованно закрыл дело, связанное со смертельным ДТП на Тернопольщине. По результатам следствия, в 2:30 утра Игорь Босяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Audi A4 со скоростью от 152 до 172 километров в час и совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая погибла на месте происшествия.

"Шансов выжить у нее не было. От удара ее тело разорвало. Часть осталась на дороге, другая — была на дереве. Некоторые внутренние органы оказались в автомобиле, который ее сбил", — писали журналисты, прибывшие на место происшествия.

ДТП в Тернопольской области. Фото: te.20minut.ua

В ходе проверки состояния Босяка установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Количество этилового спирта в его крови составляло 1,74 промилле, что превышает допустимую норму в 0,2 промилле. Сам Босяк объяснил это тем, что не употреблял алкоголь, но энергетические напитки, которые он употреблял раньше, могли повлиять на результат анализа.

Сначала было зарегистрировано уголовное дело за нарушение правил дорожной безопасности, но в процессе рассмотрения оно было закрыто. Несмотря на это, Босяка могли привлечь к административной ответственности в течение трех месяцев, что имел возможность сделать судья Парфенюк. Однако вместо этого он закрыл дело из-за соблюдения сроков давности.

Как судья объяснил свое решение

Как объяснил судья на заседании ВРП, прокуроры не добавили постановление о закрытии уголовного производства, из-за чего он отсчитывал сроки давности не от закрытия уголовного дела, а от совершения преступления. Поскольку суд не может собирать доказательства по собственной инициативе в подтверждение виновности личности, то судья вынес свое решение на доказательствах, которые имел.

"Я не считаю, что нарушил закон. Просто такая ситуация, в которой было очень тяжело принять действительно законное, справедливое и правильное решение", — говорит Парфенюк.

Члены Дисциплинарной палаты Высшего Совета Правосудия считают, что Парфенюк не выполнил необходимых дополнительных действий для разрешения дела, не оценил должным образом доказательства закрытия уголовного производства и не раскрыл обстоятельства, которые могли бы иметь важное значение для правильного разрешения дела.

Это было оценено как халатность вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. За это Парфенюку был наложен выговор, и его лишили доплаты к зарплате в течение месяца. Оценка того, насколько это наказание соответствует действиям судьи, может зависеть от различных факторов, включая серьезность нарушений и уровень ответственности за них в соответствии с правилами и стандартами.

"Взыскание является непропорционально малым, хотя типичным для такого вида проступка. По нашей практике ВСП в таких случаях применяет или предупреждение, или выговор. Зато хотелось бы, чтобы попустительство пьяному вождению наказывалось не "символическим наказанием", а было пропорционально совершенному проступку и серьезности последствий", — комментирует юрист "Фонда DEJURE" Марта Береза.

Судья должен был пройти квалификационное оценивание для подтверждения своей компетентности и добропорядочности для продолжения работы в суде, но Парфенюк избежал этого процесса. Через месяц после получения выговора, он подал в отставку. Это означает, что судья будет получать пожизненное содержание от государства. Размер этих ежемесячных выплат зависит от зарплаты судьи и его стажа. Эти выплаты могут достигать сотен тысяч гривен в месяц.

Напомним, в Киеве суд признал наличие российского гражданства у бывшего топ-чиновника Министерства юстиции Марины Прилуцкой. Она по своей инициативе получила гражданство государства-агрессора.

Также судья ликвидированного Окружного админсуда Киева Арина Литвинова написала жалобу на имя Генпрокурора Украины, в которой обвиняет журналиста "Схем" Георгия Шабаева во вмешательстве в ее деятельность как судьи". Ранее Шабаев опубликовал документы, подтверждающие российское гражданство у судьи Литвиновой.