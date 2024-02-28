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Сценарій для ядерного удару Росії — FT оприлюднив секретні документи Генштабу ворога

28 лютого 2024 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сценарій для ядерного удару Росії — FT оприлюднив секретні документи Генштабу ворога
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вже пропрацювали застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з Китаєм. Критерії для удару виявилися ширшими, ніж будь-коли.

Про це повідомляє Financial Times у середу, 28 лютого.

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У розпорядженні журналістів опинилися 29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 до 2014 років. Більшість з них стосується сценаріїв війни з Китаєм. В окремій презентації є критерії для застосування ядерної зброї, які виявилися ширшими, ніж будь-коли говорили в Кремлі.

"Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаний результат не може бути досягнутий звичайними засобами", — заявив директор Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв.

У одному з документів наводяться досить широкі критерії потенційного ядерного удару РФ, що містять в собі можливість висадки противника на території Росії, атаку на підрозділи, відповідальні за охорону прикордонних територій, або неминучий напад противника з використанням звичайних засобів озброєння.

Іншими умовами для удару тактичною ядерною зброєю є:

  • нездатність звичайними озброєннями зупинити вороже вторгнення;
  • знищення 20% субмарин з балістичними ракетами або 30% атомних ударних субмарин;
  • знищення трьох або більше крейсерів, або трьох аеродромів;
  • одночасний удар по основним і резервним командним центрам РФ.

Також у документах вказується, що російські окупанти можуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно зі "стримуванням держав від застосування агресії... або ескалації військових конфліктів", "зупинкою агресії", запобіганням програшу російськими військами битв або територій, і зробити російський флот "більш ефективним".

Водночас в Міжнародному інституті стратегічних досліджень вважають, що поріг застосування ядерної зброї у війні в Україні значно вищий, оскільки Київ не має власного ядерного потенціалу або можливості розпочати масштабне наземне вторгнення.

Нагадаємо, 22 лютого російський диктатор Володимир Путін здійснив політ на ядерному бомбардувальнику у Татарстані. Після польоту керівництво авіазаводу у Казані продемонструвало йому чотири Ту-160М в ангарі. У Росії припустили, що всі повітряні судна — це нові зразки, однак виявилося, що це старі модернізовані літальні апарати. На заводі нібито було проведено зміни та покращення виробництва, що може свідчити про збільшення обсягів виготовлення Ту-160М.

Також РФ має намір вивести ядерну зброю в космос. Її планують використовувати проти космічних супутників.

росія
війна
Китай
росіяни
ядерна зброя

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