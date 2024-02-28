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Сценарий для ядерного удара России — FT обнародовал секретные документы Генштаба врага

28 февраля 2024 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сценарий для ядерного удара России — FT обнародовал секретные документы Генштаба врага
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты уже проработали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с Китаем. Критерии для удара оказались шире, чем когда-либо.

Об этом сообщает Financial Times в среду, 28 февраля.

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В распоряжении журналистов оказались 29 секретных российских военных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 годы. Большинство из них касается сценариев войны с Китаем. В отдельной презентации есть критерии для применения ядерного оружия, которые оказались шире, чем когда-либо говорили в Кремле.

"Мы впервые видим, что подобные документы публикуются в открытом доступе. Они показывают, что оперативный порог применения ядерного оружия достаточно низкий, если желаемый результат не может быть достигнут обычными средствами", — заявил директор Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

В одном из документов приводятся достаточно широкие критерии потенциального ядерного удара РФ, содержащие в себе возможность высадки противника на территории России, атаку на подразделения, ответственные за охрану приграничных территорий, или неизбежное нападение противника с использованием обычных средств вооружения.

Другими условиями для удара тактическим ядерным оружием являются:

  • неспособность обычными вооружениями остановить вражеское вторжение;
  • уничтожение 20% субмарин с баллистическими ракетами или 30% атомных ударных субмарин;
  • уничтожение трех или более крейсеров, или трех аэродромов;
  • одновременный удар по основным и резервным командным центрам РФ.

Также в документах указывается, что российские оккупанты могут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая "сдерживание государств от применения агрессии... или эскалацию военных конфликтов", "остановку агрессии", предотвращение проигрыша российскими войсками сражений или территорий, и сделать российский флот "более эффективным".

В то же время в Международном институте стратегических исследований считают, что порог применения ядерного оружия в войне в Украине значительно выше, поскольку у Киева нет собственного ядерного потенциала или возможности начать масштабное наземное вторжение.

Напомним, 22 февраля российский диктатор Владимир Путин совершил полет на ядерном бомбардировщике в Татарстане. После полета руководство авиазавода в Казани продемонстрировало ему четыре Ту-160М в ангаре. В России предположили, что все воздушные суда — это новые образцы, однако оказалось, что это старые модернизированные летательные аппараты. На заводе были проведены изменения и улучшение производства, что может свидетельствовать об увеличении объемов изготовления Ту-160М.

Также РФ намерена вывести ядерное оружие в космос. Его планируют использовать против космических спутников.

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