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В Росії можуть суттєво збільшити виготовлення ядерних бомбардувальників — деталі

22 лютого 2024 20:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Росії можуть суттєво збільшити виготовлення ядерних бомбардувальників — деталі
Російські бомбардувальники Ту-160М. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Росії Володимир Путін здійснив політ на ядерному бомбардувальнику у Татарстані в четвер, 22 лютого. Після польоту керівництво авіазаводу у Казані продемонструвало диктатору чотири Ту-160М в ангарі. У Росії припустили, що всі повітряні судна — це нові зразки, однак виявилося, що це старі модернізовані літальні апарати. На заводі нібито було проведено зміни та покращення виробництва, що може свідчити про збільшення обсягів виготовлення Ту-160М.

Про це повідомляє Defense Express.

Авіазавод в Казані — новий лідер ВПК РФ

Після демонстрації літаків Ту-160М росіяни припустили, що повітряні судна є новими зразками авіації РФ. Як виявилося, два з чотирьох Ту-160М, це старі літаки, які пройшли модернізацію, а інші два — виготовлені із раніше складених на заводі в Казані заготовлених елементів. Вони, як вказують у виданні, були завершені ще у 2022 році, однак не прийняті на баланс Міноборони РФ.

Російські бомбардувальники Ту-160М
Російські бомбардувальники Ту-160М. Фото: wikipedia

Офіційні представництва Кремля поширили інформацію про те, що на Казанському авіазаводі працює 8,5 тисяч співробітників. У випадку, якщо ці дані є точними, то підприємство належить до найбільших оборонних заводів РФ.

Також на офіційному рівні заявили, що завод в Казані лише готується до запуску постійного виробництва Ту-160М. При цьому є дані, що завод пройшов модернізацію, нібито було покращено обробку виробів з титану.

Російські бомбардувальники Ту-160М
Російські бомбардувальники Ту-160М. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, Володимир Путін здійснив півгодинний політ на новітньому бомбардувальнику Ту-160М, який здатний нести ядерні боєголовки. Після польоту диктатор наголосив, що літак може бути прийнятий на баланс ВПС РФ.

Також ми писали про те, що за тиждень ЗСУ знищили сім бомбардувальників РФ. Відтепер на тих ділянках фронту, де сталося ураження повітряних суден, ворожа авіація не так часто з'являється. 

володимир путін
літак
завод
ядерна зброя
літаки
виробництво

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