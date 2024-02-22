В России могут существенно увеличить изготовление ядерных бомбардировщиков — детали

Российские бомбардировщики Ту-160М. Фото: wikipedia

Президент России Владимир Путин совершил полет на ядерном бомбардировщике в Татарстане в четверг, 22 февраля. После полета руководство авиазавода в Казани продемонстрировало диктатору четыре Ту-160М в ангаре. В России предположили, что все воздушные суда — это новые образцы, однако оказалось, что это старые модернизированные летательные аппараты. На заводе были проведены изменения и улучшение производства, что может свидетельствовать об увеличении объемов изготовления Ту-160М.

Об этом сообщает Defense Express.

Авиазавод в Казани — новый лидер ВПК РФ

После демонстрации самолетов Ту-160М россияне предположили, что воздушные суда являются новыми образцами авиации РФ. Как оказалось, два из четырех Ту-160М, это прошедшие модернизацию старые самолеты, а остальные два — изготовленные из ранее составленных на заводе в Казани заготовленных элементов. Они, как отмечают в издании, были завершены еще в 2022 году, однако не приняты на баланс Минобороны РФ.

Российские бомбардировщики Ту-160М. Фото: wikipedia

Официальные представительства Кремля распространили информацию о том, что на Казанском авиазаводе работает 8,5 тысячи сотрудников. В случае, если эти данные являются точными, то предприятие относится к крупнейшим оборонным заводам РФ.

Также на официальном уровне заявили, что завод в Казани готовится к запуску постоянного производства Ту-160М. При этом есть данные, что завод прошел модернизацию, якобы была улучшена обработка изделий из титана.

Российские бомбардировщики Ту-160М. Фото: росСМИ

Напомним, Владимир Путин совершил получасовой полет на новейшем бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерные боеголовки. После полета диктатор подчеркнул, что самолет может быть принят на баланс ВВС РФ.

Также мы писали о том, что за неделю ВСУ уничтожили семь бомбардировщиков РФ. Теперь на тех участках фронта, где произошло поражение воздушных судов, вражеская авиация не так часто появляется.