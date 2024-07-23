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Страшний сон для США — як війна в Україні викрила слабке місце в американській техніці

23 липня 2024 15:06
Катерина Османська - Редактор
США - війна в Україні викрила слабке місце в американській техніці
Українські військові з технікою на фронті. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Катерина Османська - Редактор

В Україні російські війська глушать американську зброю, включаючи безпілотники та ракети, які використовують GPS, що завдає серйозного удару контрнаступу України. Такі ж проблеми з роботою GPS спостерігаються в інших зонах конфлікту на Близькому Сході та навколо них. 

Про це повідомляє Breaking Defense у вівторок, 23 липня.  

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Видання зазначило, що Росія втручається не лише на полі бою, адже її також звинувачують у втручанні в роботу систем GPS цивільних літаків по всій Східній Європі. Про що свідчить понад 40 000 рейсів, які мали проблеми з навігацією протягом шестимісячного періоду. Збої роботи GPS також спостерігали в інших зонах конфлікту на Близькому Сході та навколо них.

"Поширеність GPS-перешкод частково пояснюється залежністю Америки від застарілої технології GPS, яку наші супротивники можуть легко зламати. Вперше винайдені понад 50 років тому, ці початкові сигнали GPS, відомі як L1, відіграли важливу роль у донесенні цієї технології до мільярдів людей у ​​всьому світі. Однак розробка нових і кращих сигналів — особливо в діапазоні L5 — зробила ці застарілі сигнали застарілими", — йдеться у матеріалі. 

Там пояснили, що сучасні сигнали L5-діапазону чистіші, якісніші та транслюються з більшою потужністю, використовуючи більшу пропускну здатність. Відповідно, усі ці властивості підвищують його стійкість до перешкод і такі сигнали важче глушити. Крім того, вони включають посилення кодування та виправлення помилок. 

Попри усі переваги, діапазон L5 не повністю використовується в сучасних технологічних пристроях, включаючи ті, що використовуються на полі бою. Видання зазначило, що наразі більшість цивільних і деякі військові пристрої використовують гібридні сигнали — L1 і L5.

"Теоретично, перехід від L1 до подвійної частоти має покращити продуктивність, але реальність така, що наші пристрої все ще переважно покладаються на застарілі сигнали L1, навіть у гібридній системі", — пояснили у матеріалі. 

Нагадаємо, Росія глушить роботу GPS у країнах Балтії. Нещодавно фінська влада повідомила, що за останній тиждень у них зросла кількість збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів.

Також ми писали, що ще у квітні Росія використовувала глушіння GPS і саботаж військової логістики на території країн-членів НАТО. Аналітики ISW зазначили, що Москва має намір продовжувати цю кампанію. 

США зброя військова техніка війна в Україні

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