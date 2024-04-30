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Глушать GPS — в ISW розповіли, як Кремль проводить гібридну кампанію проти країн НАТО

30 квітня 2024 09:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Глушать GPS — в ISW розповіли, як Кремль проводить гібридну кампанію проти країн НАТО
Російський комплекс РЕБ "Тобол". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кремль проводить гібридну кампанію, спрямовану безпосередньо проти країн Північноатлантичного Альянсу. Росія використовує глушіння GPS і саботаж військової логістики на території країн-членів НАТО.

Про це повідомляє ISW.

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Міністри балтійських країн попереджали про те, що Росія стоїть за нещодавніми випадками глушіння GPS, які перешкоджали комерційним навігаційним сигналам і змусили два рейси авіакомпанії Finnair розвернутися посеред польоту з Гельсінкі до Тарту минулого тижня.

Видання The Financial Times писало, що ці перешкоди вплинули на "десятки тисяч" цивільних рейсів за останні місяці. А британське видання The Sun зазначало, ймовірне глушіння GPS вплинуло на понад 3000 британських цивільних рейсів над Балтійським регіоном.

Водночас британські чиновники також вважають, що Росія заглушила супутниковий сигнал літака Королівських ВПС, який перевозив міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса з Польщі в березні.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна назвав нещодавні випадки глушіння GPS "частиною ворожої діяльності Росії" і "гібридною атакою".

За даними видання, глушилка GPS, що впливає на естонські рейси, знаходиться в Росії приблизно між Санкт-Петербургом і естонською Нарвою.

"Кремль веде цю гібридну кампанію з дестабілізації НАТО протягом останнього десятиліття за допомогою різноманітних замахів на вбивство, саботажу логістики і нібито акустичних і енергетичних атак на урядовий персонал", — йдеться у звіті ISW.

А нещодавні інциденти з глушінням GPS свідчать про те, що Кремль, ймовірно, має намір продовжувати цю кампанію.

Раніше США звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю. Там заявили, що саме тому Москва у Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо заборони розміщення зброї масового ураження в космосі.

Крім того, американські експерти назвали авіабомбу, яка може обійти російські засоби РЕБ.

НАТО
літаки
навігація
Росія

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