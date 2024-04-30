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Глушат GPS — в ISW рассказали, как Кремль проводит гибридную кампанию против стран НАТО

30 апреля 2024 09:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Глушат GPS — в ISW рассказали, как Кремль проводит гибридную кампанию против стран НАТО
Российский комплекс РЭБ "Тобол". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кремль проводит гибридную кампанию, направленную непосредственно против стран Североатлантического Альянса. Россия использует глушение GPS и саботаж военной логистики на территории стран-членов НАТО.

Об этом сообщает ISW.

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Министры балтийских стран предупреждали о том, что Россия стоит за недавними случаями глушения GPS, которые препятствовали коммерческим навигационным сигналам и заставили два рейса авиакомпании Finnair развернуться посреди полета из Хельсинки в Тарт на прошлой неделе.

Издание The Financial Times писало, что эти препятствия повлияли на десятки тысяч гражданских рейсов за последние месяцы. А британское издание The Sun отмечало, что вероятное глушение GPS повлияло на более 3000 британских гражданских рейсов над Балтийским регионом.

В то же время, британские чиновники также считают, что Россия заглушила спутниковый сигнал самолета Королевских ВВС, который перевозил министра обороны Великобритании Гранта Шаппса из Польши в марте.

А министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахно назвал недавние случаи глушения GPS "частью вражеской деятельности России" и "гибридной атакой".

По данным издания, глушилка GPS, влияющая на эстонские рейсы, находится в России примерно между Санкт-Петербургом и эстонской Нарвой.

"Кремль ведет эту гибридную кампанию по дестабилизации НАТО в течение последнего десятилетия посредством различных покушений на убийство, саботаж логистики и якобы акустических и энергетических атак на правительственный персонал", — говорится в отчете ISW.

А недавние инциденты с глушением GPS свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, намерен продолжать эту кампанию.

Ранее США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным оружием. Там заявили, что именно поэтому Москва в Совете Безопасности ООН ветировала проект резолюции о запрете размещения оружия массового поражения в космосе.

Кроме того, американские эксперты назвали авиабомбу, которая может обойти российские средства РЭБ.

НАТО
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Россия

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