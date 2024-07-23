Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Страшный сон для США — как война в Украине выявила слабое место в американской технике arrow

Страшный сон для США — как война в Украине выявила слабое место в американской технике

23 июля 2024 15:06
Катерина Османская - Редактор
США - война в Украине разоблачила слабое место в американской технике
Украинские военные с техникой на фронте. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Катерина Османская - Редактор

В Украине российские войска глушат американское оружие, включая беспилотники и ракеты, использующие GPS, что наносит серьезный удар контрнаступлению Украины. Такие же проблемы с работой GPS наблюдаются в других зонах конфликта на Ближнем Востоке и вокруг них. 

Об этом сообщает Breaking Defense во вторник, 23 июля. 

Читайте также:

РФ глушит американскую технику и оружие с GPS

Издание отметило, что Россия вмешивается не только на поле боя, ведь она также обвиняется во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов по всей Восточной Европе. О чем свидетельствует более 40 000 рейсов, которые имели проблемы с навигацией в течение шестимесячного периода. Сбои работы GPS также наблюдали в других зонах конфликта на Ближнем Востоке и вокруг них. 

"Распространенность GPS-помех частично объясняется зависимостью Америки от устаревшей технологии GPS, которую наши противники могут легко взломать. Впервые изобретенные более 50 лет назад, эти первоначальные сигналы GPS, известные как L1, сыграли важную роль в донесении этой технологии до миллиардов людей во всем мире. Однако разработка новых и лучших сигналов — особенно в диапазоне L5 - сделала эти сигналы устаревшими", — говорится в материале. 

Там объяснили, что современные сигналы L5-диапазона более чистые, качественные и транслируются с большей мощностью, используя большую пропускную способность. Соответственно, все эти свойства повышают его помехоустойчивость и такие сигналы труднее глушить. Кроме того, они включают в себя усиление кодирования и исправление ошибок.

Несмотря на все преимущества, диапазон L5 не полностью используется в современных технологических устройствах, включая используемые на поле боя. Издание отметило, что большинство гражданских и некоторые военные устройства используют гибридные сигналы — L1 и L5.

"Теоретически переход от L1 к двойной частоте должен улучшить производительность, но реальность такова, что наши устройства все еще преимущественно полагаются на устаревшие сигналы L1, даже в гибридной системе", — пояснили в материале.

Напомним, Россия глушит работу GPS в странах Балтии. Недавно финские власти сообщили, что за последнюю неделю у них выросло количество сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров.

Также мы писали, что в апреле Россия использовала глушение GPS и саботаж военной логистики на территории стран-членов НАТО. Аналитики ISW отметили, что Москва намерена продолжать эту кампанию.

США оружие военная техника война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом