США - война в Украине разоблачила слабое место в американской технике

Украинские военные с техникой на фронте. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Украине российские войска глушат американское оружие, включая беспилотники и ракеты, использующие GPS, что наносит серьезный удар контрнаступлению Украины. Такие же проблемы с работой GPS наблюдаются в других зонах конфликта на Ближнем Востоке и вокруг них.

Об этом сообщает Breaking Defense во вторник, 23 июля.

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Издание отметило, что Россия вмешивается не только на поле боя, ведь она также обвиняется во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов по всей Восточной Европе. О чем свидетельствует более 40 000 рейсов, которые имели проблемы с навигацией в течение шестимесячного периода. Сбои работы GPS также наблюдали в других зонах конфликта на Ближнем Востоке и вокруг них.

"Распространенность GPS-помех частично объясняется зависимостью Америки от устаревшей технологии GPS, которую наши противники могут легко взломать. Впервые изобретенные более 50 лет назад, эти первоначальные сигналы GPS, известные как L1, сыграли важную роль в донесении этой технологии до миллиардов людей во всем мире. Однако разработка новых и лучших сигналов — особенно в диапазоне L5 - сделала эти сигналы устаревшими", — говорится в материале.

Там объяснили, что современные сигналы L5-диапазона более чистые, качественные и транслируются с большей мощностью, используя большую пропускную способность. Соответственно, все эти свойства повышают его помехоустойчивость и такие сигналы труднее глушить. Кроме того, они включают в себя усиление кодирования и исправление ошибок.

Несмотря на все преимущества, диапазон L5 не полностью используется в современных технологических устройствах, включая используемые на поле боя. Издание отметило, что большинство гражданских и некоторые военные устройства используют гибридные сигналы — L1 и L5.

"Теоретически переход от L1 к двойной частоте должен улучшить производительность, но реальность такова, что наши устройства все еще преимущественно полагаются на устаревшие сигналы L1, даже в гибридной системе", — пояснили в материале.

Напомним, Россия глушит работу GPS в странах Балтии. Недавно финские власти сообщили, что за последнюю неделю у них выросло количество сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров.

Также мы писали, что в апреле Россия использовала глушение GPS и саботаж военной логистики на территории стран-членов НАТО. Аналитики ISW отметили, что Москва намерена продолжать эту кампанию.