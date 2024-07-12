Росія зі своєї території глушить роботу GPS у країнах Балтії

РЕБ 1РЛ257 "Красуха-4". Фото: armyinform.com.ua

Фінська влада повідомила про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS за останній тиждень. Тамтешні урядовці кажуть, що більшість збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів відбувається з території Росії.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Інцидент у Фінській затоці

Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило фінському виданню Iltalehti 11 липня, що "збої" у роботі GPS збільшилися за останній тиждень, посилаючись на конкретний інцидент, що стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.

Фінський морський лоцман повідомив у соцмережі X, що вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі Фінляндії він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів.

Лоцман опублікував відеозапис збоїв у роботі свого радара і повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.

Tässä esimerkki tutkahäirinnästä, luotsikutterin tutka. pic.twitter.com/OJMbx5RXyg — Hannu Lukkari (@LukkariHannu) July 11, 2024

За даними аналітиків, повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS і радарів у затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи.

Американські експерти припускають, що російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, і змусили фінський авіаносець Finnair скасувати кілька рейсів з Фінляндії.

Перешкоди GPS в країнах Балтії змусили Finnair скасувати рейси до Тарту, Естонія, доки аеропорт Тарту не запровадив систему заходження на посадку для літаків, що прилітають в аеропорт, яка не покладається на GPS.

За інформацією аналітиків, очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною гібридної кампанії Росії, що посилюється і спрямована безпосередньо проти країн НАТО, і яка, ймовірно, "має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО".

Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі.

А на Бахмутському напрямку захисникам вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.