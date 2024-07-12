Россия со своей территории заглушает работу GPS в странах Балтии.

РЭБ 1РЛ257 "Красуха-4". Фото: armyinform.com.ua

Финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю. Местные чиновники говорят, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходит с территории России.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Инцидент в Финском заливе

Финское федеральное агентство транспорта и связи Traficom сообщило финскому изданию Iltalehti 11 июля, что "сбои" в работе GPS увеличились за последнюю неделю, ссылаясь на конкретный инцидент, произошедший в Финском заливе в ночь с 10 на 11 июля.

Финский морской лоцман сообщил в соцсети X, что ночью во время управления другими судами вблизи Котки и Хамины на южном побережье Финляндии он испытал серьезные сбои в работе GPS и радаров.

Лоцман опубликовал видеозапись сбоев в работе своего радара и сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина.

Tässä esimerkki tutkahäirinnästä, luotsikutterin tutka. pic.twitter.com/OJMbx5RXyg — Hannu Lukkari (@LukkariHannu) Июль 11, 2024

По данным аналитиков, сообщения об усилении сбоев в работе GPS и радаров в заливе согласовываются с сообщениями о российских препятствиях, затрагивающих балтийские страны и другие регионы Европы.

Американские эксперты предполагают, что российские препятствия из Калининграда ранее заглушили GPS самолет, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс, и заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии.

Препятствия GPS в странах Балтии заставили Finnair отменить рейсы в Тарт, Эстония, пока аэропорт Тарту не ввел систему захода на посадку для самолетов, прилетающих в аэропорт, не полагающийся на GPS.

По информации аналитиков, очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиливающейся и направленной непосредственно против стран НАТО гибридной кампании России, которая, вероятно, "цель подорвать поддержку Украины и единства НАТО".

Напомним, недавно пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье.

А на Бахмутском направлении защитникам удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.