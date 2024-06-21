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Прикордонники-артилеристи на Бахмутському напрямку знищили ворожу техніку та РЕБ — відео

21 червня 2024 23:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Бахмутському напрямку українські військові ліквідували російську техніку та РЕБ
прикордонники-артилеристи бригади "Помста". Фото: скриншот Держприкорнслужба України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські прикордонники не припиняють нищити техніку окупантів. Завдяки американській гаубиці та ударним дронам бійцям на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.

Відео опублікувала Держприкордонслужба України у Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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Дві ворожі гаубиці та станцію РЕБ знищено бригадою "Помста"

На Донеччині українським військовим Луганського прикордонного загіну "Помста" вдалося знищити ворожу техніку та станцію РЕБ.

"На Бахмутському напрямку прикордонники-артилеристи пострілами зі 105-мм американської гаубиці М101 знищили російську станцію РЕБ. А ударні дрони комендатури "Фенікс" розібрали на металобрухт дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку. Бійці показали відповідне відео.

Також прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.

війна
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