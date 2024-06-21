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Пограничники-артиллеристы на Бахмутском направлении уничтожили вражескую технику и РЭБ — видео

21 июня 2024 23:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На Бахмутском направлении украинские военные ликвидировали российскую технику и РЕБ
Пограничники-артиллеристы бригады "Помста". Фото: скриншот Госпогранслужба Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские пограничники не прекращают уничтожать технику оккупантов. Благодаря американской гаубице и ударным дронам бойцам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.

Видео опубликовала Госпогранслужба Украины в Telegram в пятницу, 21 июня.

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Две вражеские гаубицы и станцию РЭБ уничтожены бригадой "Помста"

В Донецкой области украинским военным Луганского пограничного отряда "Помста" удалось уничтожить вражескую технику и станцию РЭБ.

"На Бахмутском направлении пограничники-артиллеристы выстрелами из 105-мм американской гаубицы М101 уничтожили российскую станцию РЭБ. А ударные дроны комендатуры "Феникс" разобрали на металлолом две вражеские 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении. Бойцы показали соответствующее видео.

Также пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.

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