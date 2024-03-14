Столтенберг озвучив кількість втрат особового складу Росії у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: absatz.media

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати особового складу російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 350 тисяч солдатів. Також він відмітив успіхи України у Чорному морі.

Про це повідомило видання DW у четвер, 14 березня.

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Про що йшлося у заяві Столтенберга

Єнс Столтенберг повідомив, що за даними отриманими від розвідок західних країн, втрати Росії складають приблизно 350 тисяч осіб, включаючи як загиблих, так і поранених. Однак, він не озвучив окремо кількість загиблих серед російських військових.

Генеральний секретар Столтенберг зазначив, що нещодавно втрати загарбників в Україні помітно зросли. Він підкреслив, що Росія платить велику ціну за свої незначні успіхи на фронті.

Столтенберг відзначив досягнення української армії, включаючи знищення великої частини Чорноморського флоту РФ та кількох стратегічних літаків А-50.

Нагадаємо, що нещодавно Столтенберг закликав терміново збільшити постачання військової допомоги для України.

Раніше ми писали, що Столтенберг різко відповів на заяву Папи Римського про капітуляцію України.