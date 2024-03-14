Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Столтенберг озвучив кількість втрат особового складу Росії у війні проти України arrow

Столтенберг озвучив кількість втрат особового складу Росії у війні проти України

14 березня 2024 22:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Столтенберг озвучив кількість втрат особового складу Росії у війні проти України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: absatz.media
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати особового складу російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 350 тисяч солдатів. Також він відмітив успіхи України у Чорному морі.

Про це повідомило видання DW у четвер, 14 березня.

Читайте також:

Про що йшлося у заяві Столтенберга

Єнс Столтенберг повідомив, що за даними отриманими від розвідок західних країн, втрати Росії складають приблизно 350 тисяч осіб, включаючи як загиблих, так і поранених. Однак, він не озвучив окремо кількість загиблих серед російських військових.

Генеральний секретар Столтенберг зазначив, що нещодавно втрати загарбників в Україні помітно зросли. Він підкреслив, що Росія платить велику ціну за свої незначні успіхи на фронті.

Столтенберг відзначив досягнення української армії, включаючи знищення великої частини Чорноморського флоту РФ та кількох стратегічних літаків А-50.

Нагадаємо, що нещодавно Столтенберг закликав терміново збільшити постачання військової допомоги для України.

Раніше ми писали, що Столтенберг різко відповів на заяву Папи Римського про капітуляцію України.

НАТО
росіяни
Єнс Столтенберг
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше