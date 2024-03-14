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Столтенберг озвучил количество потерь личного состава России в войне против Украины

14 марта 2024 22:33
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Бригадир София
редактор
Столтенберг озвучил количество потерь личного состава России в войне против Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: absatz.media
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 350 тысяч солдат. Также он отметил успехи Украины в Черном море.

Об этом сообщило издание DW в четверг, 14 марта.

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О чем говорилось в заявлении Столтенберга

Йенс Столтенберг сообщил, что, по данным, полученным от разведок западных стран, потери России составляют примерно 350 тысяч человек, включая как погибших, так и раненых. Однако он не озвучил отдельно количество погибших среди российских военных.

Генеральный секретарь Столтенберг отметил, что недавно потери захватчиков в Украине заметно выросли. Он подчеркнул, что Россия платит большую цену за свои незначительные успехи на фронте.

Столтенберг отметил достижения украинской армии, включая уничтожение большой части Черноморского флота РФ и нескольких стратегических самолетов А-50.

Напомним, что недавно Столтенберг призвал срочно увеличить поставки военной помощи для Украины.

Ранее мы писали, что Столтенберг резко ответил на заявление Папы Римского о капитуляции Украины.

НАТО
россияне
Йенс Столтенберг
оккупанты
война в Украине

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