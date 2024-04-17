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Стан енергосистеми України — у яких областях діють відключення електрики та газу

17 квітня 2024 11:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стан енергосистеми України — у яких областях діють відключення електрики та газу
Працівники сфери енергетики. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу на Харківщині та у кривому Розі застосовувалися обмеження електроенергії, які діють і сьогодні. Крім того, через російські обстріли без газу залишилося понад 800 споживачів у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Міненерго.

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Ситуація в енергосистемі України

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні", — написали в Міненерго, говорячи про відключення світла. 

Там додали, що у вечірні пікові години споживання енергетики змушені були залучати аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії. 

Зрештою, станом на зараз енергосистема наразі працює стабільно та збалансовано.

Наслідки обстрілів 

Повідомляється, що через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Але після аварійного ремонту лінію включено в роботу.

Крім того, внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 — на Сумщині.

Ситуація на ЗАЕС

Зазначається, що ситуація на Запорізькій АЕС контрольована. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,47 метра, чого достатньо для забезпечення потреб об'єкта. 

Ситуація в енергосистемі
Інформація Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 16 квітня через погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у трьох областях. 

До слова, росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією, внаслідок чого тисяча людей залишилися без світла.

війна
Міненерго
сфера енергетики
війна в Україні
відключення світла

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