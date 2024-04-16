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Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією — тисяча людей без світла

16 квітня 2024 09:42
- Анна Полісученко
Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією — тисяча людей без світла
Понівечений будинок на Нікопольщині. Фото: Telegram-канал Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА
- Анна Полісученко

Звечора та вночі російські війська обстрілювали Нікопольщину. Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 16 квітня.

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Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади. Ворог здійснив артобстріл й пʼять атак fpv-дронами.

Понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус.

Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють, щоб заживити домівки найближчим часом.

Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією — тисяча людей без світла - фото 1
Наслідки обстрілів Нікопольщини. Фото: Telegram-канал Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

Пізно ввечері українські військові з ПвК "Схід" знищили ворожий шахед у Криворізькому районі. 

Обійшлось без загиблих та постраждалих. 

У регіоні продовжується ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити енергопостачання майже 145 тис. родин Криворізького району. 

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині після обстрілу РФ і вибухів спалахнув елеватор.

Також ми писали, що уламки ракети внаслідок вибухів впали на житлові будинки у Дніпрі

Дніпропетровська область
обстріли
електропостачання
Нікополь

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