Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією — тисяча людей без світла
Звечора та вночі російські війська обстрілювали Нікопольщину. Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 16 квітня.
Подробиці обстрілів на Нікопольщині
Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади. Ворог здійснив артобстріл й пʼять атак fpv-дронами.
Понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус.
Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють, щоб заживити домівки найближчим часом.
Пізно ввечері українські військові з ПвК "Схід" знищили ворожий шахед у Криворізькому районі.
Обійшлось без загиблих та постраждалих.
У регіоні продовжується ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити енергопостачання майже 145 тис. родин Криворізького району.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині після обстрілу РФ і вибухів спалахнув елеватор.
Також ми писали, що уламки ракети внаслідок вибухів впали на житлові будинки у Дніпрі.
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