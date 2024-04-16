Россияне обстреляли Никопольский район артиллерией — тысяча людей остались без света
Вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район. В результате обстрела повреждена линия электропередач.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 16 апреля.
Подробности обстрелов Никопольского района
Под удар попали районный центр, Красногригорьевская и Мировская общины. Враг совершил артобстрел и пять атак fpv-дронами.
Повреждены три частных дома, несколько теплиц, легковая машина и микроавтобус.
Без света осталась тысяча абонентов. Специалисты работают, чтобы запитать дома в ближайшее время.
Поздним вечером украинские военные из ПВК "Восток" уничтожили вражеский шахед в Криворожском районе.
Обошлось без погибших и пострадавших.
В регионе продолжается ликвидация последствий непогоды, бушующей накануне. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки возобновить энергоснабжение почти 145 тыс. семей Криворожского района.
Напомним, что в Днепропетровской области после обстрела РФ и взрывов вспыхнул элеватор.
Также мы писали, что обломки ракеты в результате взрывов упали на жилые дома в Днепре.
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