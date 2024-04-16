Россияне обстреляли Никопольский район артиллерией — тысяча людей остались без света

Поврежденный дом в Никопольском районе. Фото: Telegram-канал Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА

Вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район. В результате обстрела повреждена линия электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 16 апреля.

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Подробности обстрелов Никопольского района

Под удар попали районный центр, Красногригорьевская и Мировская общины. Враг совершил артобстрел и пять атак fpv-дронами.

Повреждены три частных дома, несколько теплиц, легковая машина и микроавтобус.

Без света осталась тысяча абонентов. Специалисты работают, чтобы запитать дома в ближайшее время.

Последствия обстрела Никопольского района. Фото: Telegram-канал Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА

Поздним вечером украинские военные из ПВК "Восток" уничтожили вражеский шахед в Криворожском районе.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В регионе продолжается ликвидация последствий непогоды, бушующей накануне. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки возобновить энергоснабжение почти 145 тыс. семей Криворожского района.

Напомним, что в Днепропетровской области после обстрела РФ и взрывов вспыхнул элеватор.

Также мы писали, что обломки ракеты в результате взрывов упали на жилые дома в Днепре.