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Россияне обстреляли Никопольский район артиллерией — тысяча людей остались без света

16 апреля 2024 09:42
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Россияне обстреляли Никопольский район артиллерией — тысяча людей остались без света
Поврежденный дом в Никопольском районе. Фото: Telegram-канал Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район. В результате обстрела повреждена линия электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 16 апреля.

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Подробности обстрелов Никопольского района

Под удар попали районный центр, Красногригорьевская и Мировская общины. Враг совершил артобстрел и пять атак fpv-дронами.

Повреждены три частных дома, несколько теплиц, легковая машина и микроавтобус.

Без света осталась тысяча абонентов. Специалисты работают, чтобы запитать дома в ближайшее время.

Россияне обстреляли Никопольский район артиллерией — тысяча людей остались без света - фото 1
Последствия обстрела Никопольского района. Фото: Telegram-канал Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА

Поздним вечером украинские военные из ПВК "Восток" уничтожили вражеский шахед в Криворожском районе.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В регионе продолжается ликвидация последствий непогоды, бушующей накануне. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки возобновить энергоснабжение почти 145 тыс. семей Криворожского района.

Напомним, что в Днепропетровской области после обстрела РФ и взрывов вспыхнул элеватор.

Также мы писали, что обломки ракеты в результате взрывов упали на жилые дома в Днепре.

Днепропетровская область
обстрелы
электроснабжение
Никополь

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