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Состояние энергосистемы Украины — в каких областях действуют отключения электричества и газа

17 апреля 2024 11:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Состояние энергосистемы Украины — в каких областях действуют отключения электричества и газа
Сотрудники сферы энергетики. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки на Харьковщине и в кривом Роге применялись действующие ограничения электроэнергии, которые действуют и сегодня. Кроме того, из-за российских обстрелов без газа осталось более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Ситуация в энергосистеме Украины

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, ограничения действуют и сегодня", — написали в Минэнерго, говоря об отключении света.

Там добавили, что в вечерние пиковые часы потребление энергетики вынуждены были привлекать аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии.

По состоянию на сегодняшний день энергосистема работает стабильно и сбалансированно.

Последствия обстрелов

Сообщается, что из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области. Но после аварийного ремонта линия включена в работу.

Кроме того, в результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены распределительные газопроводы. Без газоснабжения остались 370 домохозяйств в Харьковской области и 430 — в Сумской области.

Ситуация на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,47 метра, чего достаточно для обеспечения потребностей объекта.

Ситуация в энергосистеме
Информация Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 16 апреля из-за ухудшения погодных условий было обесточено 130 населенных пунктов в трех областях.

К слову, россияне обстреляли Никопольщину артиллерией, в результате чего тысяча человек остались без света.

война
Минэнерго
сфера энергетики
война в Украине
отключения света

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