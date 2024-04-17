Состояние энергосистемы Украины — в каких областях действуют отключения электричества и газа
За прошедшие сутки на Харьковщине и в кривом Роге применялись действующие ограничения электроэнергии, которые действуют и сегодня. Кроме того, из-за российских обстрелов без газа осталось более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Минэнерго.
Ситуация в энергосистеме Украины
"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, ограничения действуют и сегодня", — написали в Минэнерго, говоря об отключении света.
Там добавили, что в вечерние пиковые часы потребление энергетики вынуждены были привлекать аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии.
По состоянию на сегодняшний день энергосистема работает стабильно и сбалансированно.
Последствия обстрелов
Сообщается, что из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области. Но после аварийного ремонта линия включена в работу.
Кроме того, в результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены распределительные газопроводы. Без газоснабжения остались 370 домохозяйств в Харьковской области и 430 — в Сумской области.
Ситуация на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,47 метра, чего достаточно для обеспечения потребностей объекта.
Напомним, по состоянию на 16 апреля из-за ухудшения погодных условий было обесточено 130 населенных пунктов в трех областях.
К слову, россияне обстреляли Никопольщину артиллерией, в результате чего тысяча человек остались без света.
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