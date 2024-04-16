Повалені дерева та білборди — через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Минулої доби Україну накрила сильна негода, внаслідок чого рятувальники 73 рази залучались до ліквідації її наслідків. Станом на сьогоднішній ранок, через погіршення погодних умов знеструмлено 130 населених пунктів трьох областях.

Про це повідомили у ДСНС.

Читайте також:

Наслідки негоди в Україні

"За добу, підрозділи ДСНС залучались 73 рази з розпилення та прибиранню повалених дерев у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", — написали у ДСНС, говорячи про наслідки негоди.

Там додали, що станом на 07:00 енергетикам довелось знеструмити 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях. Найбільша кількість відключень світла — у першому регіоні, це 101 населений пункт.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на цьому тижні на українців очікують короткочасні дощі, в деяких регіонах вони перейдуть у грози. Мешканці деяких областей зіштовхнуться з серйозним похолоданням, місцями температура повітря впаде нижче +10 °C.

Станом на минулу добу, через негоду було знеструмлено 36 населених пунктів на Хмельниччині і Житомирщині.