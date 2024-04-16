Поваленные деревья и билборды — из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов
За прошедшие сутки Украину накрыло сильное ненастье, в результате чего спасатели 73 раза привлекались к ликвидации его последствий. По состоянию на сегодняшнее утро из-за ухудшения погодных условий обесточено 130 населенных пунктов в трех областях.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Последствия непогоды в Украине
"За сутки подразделения ГСЧС привлекались 73 раза по распылению и уборке сваленных деревьев в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях", — написали в ГСЧС, говоря о последствиях непогоды.
Там добавили, что по состоянию на 07:00 энергетикам пришлось обесточить 130 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях. Наибольшее количество отключений света — в первом регионе, это 101 населенный пункт.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Напомним, на этой неделе украинцев ожидают кратковременные дожди, в некоторых регионах они перейдут в грозы. Жители некоторых областей столкнутся с серьезным похолоданием, местами температура воздуха упадет ниже +10 °C.
По состоянию на минувшие сутки из-за непогоды было обесточено 36 населенных пунктов в Хмельницкой и Житомирской областях.
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