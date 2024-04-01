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Стало відомо, скільком домівкам ДТЕК відновив електропостачання у березні

1 квітня 2024 20:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, скільком домівкам ДТЕК відновив електропостачання у березні
Енергетик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Упродовж березня, працівники енергетичної сфери змогли відновити подачу електроенергії до домівок 715 тисяч родин. Зокрема, для жителів Одеської, Дніпропетровської, Донецької та Київської областей.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у понеділок, 1 квітня.

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Ремонтні бригади активно працювали над відновленням електропостачання після російських атак на енергосистему України. 

В минулому місяці, енергетики ДТЕК повернули світло 303 тисячам домівкам жителів Одещини. Також вони відновили електропостачання до 213 тисяч осель жителів Дніпропетровщини. Упродовж березня ремонтні бригади повернули світло 195 тис. сімей Донеччини. Енергетикам вдалося відновити електропостачання для осель 3 тис. сімей Київської області.

"Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", — додали в компанії.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що енергетики розповіли, чи запровадять в Україні погодинні графіки відключень світла.

Раніше ми писали, що вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції. 

електроенергія
Україна
сфера енергетики
ДТЕК
енергосистема

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