Стало відомо, скільком домівкам ДТЕК відновив електропостачання у березні

Енергетик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК

Упродовж березня, працівники енергетичної сфери змогли відновити подачу електроенергії до домівок 715 тисяч родин. Зокрема, для жителів Одеської, Дніпропетровської, Донецької та Київської областей.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у понеділок, 1 квітня.

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Ремонтні бригади активно працювали над відновленням електропостачання після російських атак на енергосистему України.

В минулому місяці, енергетики ДТЕК повернули світло 303 тисячам домівкам жителів Одещини. Також вони відновили електропостачання до 213 тисяч осель жителів Дніпропетровщини. Упродовж березня ремонтні бригади повернули світло 195 тис. сімей Донеччини. Енергетикам вдалося відновити електропостачання для осель 3 тис. сімей Київської області.

"Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", — додали в компанії.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що енергетики розповіли, чи запровадять в Україні погодинні графіки відключень світла.

Раніше ми писали, що вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції.