Стало известно, скольким домам ДТЭК возобновил электроснабжение в марте
В течение марта работники энергетической сферы смогли возобновить подачу электроэнергии в дома 715 тысяч семей. В частности, для жителей Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областей.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 1 апреля.
ДТЭК возобновил электроснабжение более полумиллиона потребителей
Ремонтные бригады активно работали над возобновлением электроснабжения после российских атак на энергосистему Украины.
В прошлом месяце, энергетики ДТЭК вернули свет 303 тысячам домов жителей Одессой области. Также они возобновили электроснабжение до 213 тысяч жильцов Днепропетровской области. В течение марта ремонтные бригады вернули свет 195 тыс. семей Донбасса. Энергетикам удалось возобновить электроснабжение для домов 3 тыс. семей Киевской области.
"Продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", — добавили в компании.
Напомним, что энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света.
Ранее мы писали, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанцию.
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