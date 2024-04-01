Стало известно, скольким домам ДТЭК возобновил электроснабжение в марте

Энергетик чинит электросеть. Фото: ДТЭК

В течение марта работники энергетической сферы смогли возобновить подачу электроэнергии в дома 715 тысяч семей. В частности, для жителей Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 1 апреля.

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Ремонтные бригады активно работали над возобновлением электроснабжения после российских атак на энергосистему Украины.

В прошлом месяце, энергетики ДТЭК вернули свет 303 тысячам домов жителей Одессой области. Также они возобновили электроснабжение до 213 тысяч жильцов Днепропетровской области. В течение марта ремонтные бригады вернули свет 195 тыс. семей Донбасса. Энергетикам удалось возобновить электроснабжение для домов 3 тыс. семей Киевской области.

"Продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", — добавили в компании.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, что энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света.

Ранее мы писали, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанцию.