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Стало известно, скольким домам ДТЭК возобновил электроснабжение в марте

1 апреля 2024 20:55
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Бригадир София
редактор
Стало известно, скольким домам ДТЭК возобновил электроснабжение в марте
Энергетик чинит электросеть. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В течение марта работники энергетической сферы смогли возобновить подачу электроэнергии в дома 715 тысяч семей. В частности, для жителей Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 1 апреля.

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Ремонтные бригады активно работали над возобновлением электроснабжения после российских атак на энергосистему Украины.

В прошлом месяце, энергетики ДТЭК вернули свет 303 тысячам домов жителей Одессой области. Также они возобновили электроснабжение до 213 тысяч жильцов Днепропетровской области. В течение марта ремонтные бригады вернули свет 195 тыс. семей Донбасса. Энергетикам удалось возобновить электроснабжение для домов 3 тыс. семей Киевской области.

"Продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", — добавили в компании.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, что энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света.

Ранее мы писали, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанцию.

электроэнергия
Украина
сфера энергетики
ДТЭК
энергосистема

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